Štante 17. v snežnem žlebu

Štiriindvajsetletni Štante je sicer ostal brez petkovega finala, v katerem se bo merilo deset najboljših deskark in deskarjev, je pa dvakratni olimpijec na svojem petem SP s 17. mestom dosegel svojo drugo najboljšo uvrstitev. Mesto višje je bil leta 2019 v ameriškem Park Cityju.

Edinemu slovenskemu predstavniku v tej disciplini, saj je Kaja Verdnik zaradi bolezni ostala doma, je še bolje kazalo po prvi od dveh kvalifikacijskih voženj, ko je zasedal 14. mesto. V prvi je imel oceno 50,75 točke, v drugi pa 19,75.

"Titova prva vožnja v zgornjem delu žleba ni bila optimalna, zato v spodnjem delu sploh ni bilo smiselno poizkušati z izvedbo zahtevnejših skokov. Rutinirano jo je zaključil in se povsem osredotočil na drugo priložnost. Začel je zelo dobro in hitro. Načrtovana izvedba skoka 'backside' v drugem delu se mu ni posrečila, pri pristanku je padel in tako ni izboljšal ocene iz prve vožnje. Škoda, bil je res zelo blizu uvrstitvi med najboljšo šestnajsterico," je Smučarski zvezi Slovenije povedal Matevž Pristavec, strokovni vodja disciplin prostega sloga v slovenski reprezentanci in Štantetov trener.

