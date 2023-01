Spremembe na koledarju tekem alpskih smučark

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špindleruv Mlyn in Kronplatz

Na Zlati lisici so tekme kljub vremenskim razmeram izpeljali brezhibno.

Na Zlati lisici so tekme kljub vremenskim razmeram izpeljali brezhibno. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Mednarodna smučarska zveza (Fis) se je odločila za spremembi v sporedu svetovnega pokala alpskih smučark. Odpovedani ženski slalom, ki bi moral biti petega januarja v Zagrebu, bodo skušali izpeljati na Češkem v Špindleruvem Mlynu, Kronplatz, kjer so boljše snežne razmere, pa bo gostil dva veleslaloma.

Špindleruv Mlyn naj bi gostil veleslalom in slalom 28. in 29. januarja, zdaj pa bo gostil dva slaloma, veleslalom pa bo 25. januarja na Kronplatzu, dan po prvem veleslalomu na tem italijanskem smučarskem središču.

Do sprememb prihaja zaradi vremenske napovedi in dejanskih snežnih razmer na smučiščih, predvsem v nižje ležečem Špindleruvem Mlynu, kjer bodo lažje izpeljali dva slaloma ob pomanjkanju snega.

Zaradi spomladanskih razmer po vsej Evropi so bila številna mednarodna tekmovanja v zimskih športih odpovedana zaradi pomanjkanja snega, medtem ko so bila nekatera smučišča prisiljena zapreti dostop do prog za turiste.