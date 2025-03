Brez počitka za Niko Prevc in tekmice

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, je danes na sporedu ekipne ženska tekma na srednji skakalnici. Na tekmi bodo tudi slovenske skakalke na čelu z Niko Prevc, novopečeno svetovno prvakinjo na srednji skakalnici. Tekma se začne ob 17. uri. Poleg svetovnega prvakinje Prevc bodo na tekmi še Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar. Na štartu je je 12 reprezentanc.

Nika Prevc je na svoje drugo člansko nordijsko prvenstvo prišla s popotnico šestih zaporednih zmag v svetovnem pokalu in kot zanesljivo vodilna skakalka svetovnega pokala. To vlogo je v petek upravičila, prenesla pritisk in postala svetovna prvakinja.

Na posamični tekmi je Ema Klinec zasedla 13. mesto. Katra Komar si je s 30. mestom po prvi seriji zagotovila nastop v finalu, vendar ji tam skok ni uspel, saj je pristala pri 77,5 metra in ostala na 30. mestu. Tina Erzar, ki je včeraj debitirala, je v prvi seriji skočila 88 metrov in le za las ostala brez finala, in osvojila 31. mesto.

Kot prva v slovenski ekipi bo skakalka Klinec, sledile ji bodo Erzar, Komar in Prevc.

Avstrijke, Norvežanke in Nemke so glavne favoritinje za kolajne, iz ozadja naj bi napadale Japonke in Slovenke.

Trondheim, ekipna tekma (ž):

Preberite še: