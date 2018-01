Šok za češki tabor: Koukalova zaradi poškodbe ostala brez olimpijskih iger

"Trudila sem se, da bi se vrnila pravočasno za olimpijske igre, a na žalost ne morem trenirati, kot bi si želela. Zelo sem razočarana," je na Twitterju zapisala Koukalova.

Gabriela Koukalova will not be competing in @pyeongchang2018 - more on https://t.co/L58B0uXw6K soon. https://t.co/rude6jNvnb