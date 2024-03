V živo: Slovenci odlični na treningu, kako jim bo šlo v kvalifikacijah?

Potem ko so s treningom v Vikersundu kot prve opravile skakalke – Ema Klinec je bila ena redkih, ki je preskočila 200 metrov, Nika Prevc pa je sploh prvič letela – se na delu tudi skakalci.

Pravkar potekajo kvalifikacije, na katere je prijavljenih 48 skakalcev, tudi pet Slovencev. Kot prvi si tekmo poskuša priboriti Domen Prevc (številka 22), sledili mu bodo Lovro Kos (34), Anže Lanišek (39), Timi Zajc (40) in Peter Prevc (45).

D. Prevc najdaljši na prvem treningu, Zajc na drugem

Domen Prevc je v prvi seriji za trening pristal pri 228 metrih, kar je bila daljava prvega treninga – izenačil jo je Stefan Kraft – in zasedel drugo mesto, za 1,7 točke ga je prehitel Aleksander Zniszczol (227,5). Timi Zajc in Lovro Kos, ki sta ob poletu prejela nekaj malega vetrovnega dodatka, sta doskočila pri 219 oziroma 218,5 metra (5. in 6. mesto), Peter Prevc pri 205,5 metra (15. mesto), Anže Lanišek pa je skočil 193 metrov in bil 20. V Vikersundu leti tudi zimzeleni Noriaki Kasai, ki je na prvem trening skoku zmogel 183 metrov, kar je zadostovalo za 25. mesto.

Na drugem treningu je Zajc odjadral do 237,5 metra in z daljavo dneva za 4,7 točke zaostal le za Kraftom, ki je bil pol metra krajši. Tretji je bil Zniszczol, ki se v Vikersundu odlično znajde. Po Zajčevem skoku so znižali zaletno mesto. Peter Prevc (222) je bil 5., Lovro Kos (225,5) 6., Domen Prevc (224,5) 9., Anže Lanišek (206) pa 22.