Premčan veter, start ženskega smuka prestavljen

Zaradi močnega vetra je prvi od dveh smukov svetovnega pokala alpskih smučark na Matterhornu v Zermattu-Cervinii, prestavljen iz 11.45 na 12.30, so sporočili organizatorji. Žičnice zjutraj niso mogli zagnati, kot je bilo načrtovano, zato je bil program, vključno z ogledom, sprva prestavljen za eno uro, preden so objavili nov urnik. Slovenska šampionka Ilka Štuhec ima štartno številko 13.

Od skupno treh predvidenih treningov so tekmovalke tako opravile le četrtkov trening, ki so ga spremljali veter, rahlo sneženje, nekatere izmed 65 tekmovalk pa so imele v spremenljivih pogojih tudi sončno vreme. Ilka Štuhec je na edinem preizkusu proge odpeljala precej rezervirano in postavila 35. čas treninga.

Če se bo smuk kljub vsem napovedim, ki tudi za konec tedna niso obetavne, vendarle odvil, ga bo ob 11.45 odprla Američanka Breezy Johnson. Lanska dobitnica malega kristalnega globusa Italijanka Sofia Goggia se bo na progo podala s številko 12, tik za njo pa se bo v boj podala Ilka Štuhec. Slovenska šampionka in svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 je v prejšnji sezoni doživela novo pomlad, po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu, skupno pa štiri uvrstitve med najboljše tri, na koncu pa je sezono končala kot druga najboljša smukačica sezone.

Sofia Goggia bo v tej sezoni branila smukaški globus. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Napovedi o izvedbi obeh tekem so zaradi vremenskih napovedi tvegane. Več let napovedovana in opevana tekma s startom v eni in ciljem v drugi državi, ki pa je bila letos ob pripravi proge deležna ostrih kritih zaradi posegov težke mehanizacije v ledenik, namreč nikakor ne doživi premiere. Doslej je bilo na ledeniku odpovedanih vseh šest načrtovanih preizkušenj. Prejšnji teden bi morali na istem prizorišču nastopiti tudi alpski smučarji, a sta bili obe tekmi zaradi obilice snega in zahtevnih vremenskih razmer odpovedani. Tekme pa so bili organizatorji primorani odpovedati že lani, a takrat je bil glavni razlog pomanjkanje snega.