Drama desetink pripadla Norvežanu, Lampičeva 14.

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo je bil najboljši v današnji 15-kilometrski tekmi s skupinskim startom v nemškem Oberstdorfu. Drugo mesto je v peti etapi Tour de Skija osvojil Rus Sergej Ustjugov, tretjega pa njegov rojak Aleksander Bolšunov. V ženski konkurenci je Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg dobila zasledovalno preizkušnjo. Norvežanka je 10-kilometrsko preizkušnjo v prostem slogu končala 30,4 sekunde pred Rusinjo Natalijo Neprijajevo. Na tekmi sta nastopili tudi Anamarija Lampič in Alenka Čebašek. Boljša je bila Lampičeva na 14. mestu.

Johannesa Klaeba in Sergeja Ustjugova so na koncu ločile štiri desetinke sekunde. Bolšunov je zaostal minuto in osem sekund. Norvežan je tudi vodilni v skupnem seštevku. Norvežan je tudi vodilni v skupnem seštevku in v skupni razvrstitvi Tour de Skija, kjer ima 5,4 sekunde naskoka pred Ustjugovom.

Slovenec Miha Šimenc se je od turneje že poslovil.

Izidi:

1. Johannes Klaebo (Nor) 35:07,5

2. Sergej Ustjugov (Rus) + 0,4

3. Aleksander Bolšunov (Rus) 1:08,2

4. Sindre Skar (Nor) 1:41,5

5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1:42,5

... Svetovni pokal, skupno:

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 519

2. Johannes Hoesloft Klaebo (Nor) 480

3. Emil Iversen (Nor) 466

4. Calle Halfvarsson (Šve) 417

5. Sjur Röthe (Nor) 408

...

62. Miha Šimenc (Slo) 33

101. Janez Lampič (Slo) 2

Lampičeva 14., Čebaškova 17.

V ženski konkurenci je v boju za tretje mesto Američanka Jessica Diggins (+1:12,6) za desetinko sekunde prehitela Rusinjo Julijo Belorukovo.

Lampičeva je na koncu na 14. mestu zaostala 4:58,6 minute, Čebaškova pa je bila 17. s 5:11,5 minute zaostanka. Nastopilo je 37 tekmovalk. Na touru ima po petih tekmah Osetbergova, vodilna tudi v svetovnem pokalu, 35,4 sekunde prednosti pred Neprijajevo.

Tour de Ski se bo nadaljeval 5. in 6. januarja v Val di Fiemmeju.