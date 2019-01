Norvežanka po hudem boju do zmage, Slovenki za 30-erico

Smučarji tekači so se iz Val Müstaira, kjer so na novega leta dan tekmovali v sprintu, preselili v nemški Oberstdorf. Na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem koraku je slavila Norvežanka Ingvild Flugstad Östberg, ki je po fotofinišu za desetinko ugnala Rusinjo Natalijo Neprjajevo. Od Slovenk sta nastopili Anamarija Lampič in Alenka Čebašek in končali na 32. oziroma 37. mestu.