Lampičeva in Čebaškova do izida sezone, poškodba Fabjanove

Lampičeva je s sedmim mestom dosegla izid sezone, kar velja tudi za 11. mesto Čebaškove. Višnarjeva je zasedla 14. mesto, Urevčeva pa je prav tako dosegla izid kariere s 17. mestom.

Boljša je bila danes le reprezentanca Norveške. Še druge zmage se je razveselila Stina Nilsson, dvoboj Američank je po fotofinišu dobila Caldwellova proti Jessici Diggins. Slednja je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku turneje, kjer je na prvem mestu zamenjala Rusinjo Natalijo Neprjejevo.

V kvalifikacijah je bila med Slovenkami s petim mestom najboljša Eva Urevc, ki pa je imela zelo močno četrtfinalno skupino. Njene tekmice so bile Stina Nilsson, zmagovalka kvalifikacij ter Sadie Bjornsen, Astrid Uhrenholdt Jasocben, Anastasija Sedova in Sandra Ringwald.

Triindvajsetletna Gorjanka je na zahtevni in razgibani progi v prvi polovici tekla na tretjem mestu, nato pa je potegnila Nilssnova, ki je močno ušla tekmicam. V cilju je bila druga Jacobsnova, v samem zaključku pa je našo tekmovalko prehitela še Bjornsnova, a Urevčeva je po času še imela zagotovoljeno mesto v polfinalu.

Stina Nilsson je pokorila konkurenco. Foto: Reuters

V tretji skupini je tekla Anamarija Lampič, ki je bila nosilka skupine ob Maiken Caspersen Falla, Mari Eide, Jessici Diggins, Ido Ingemarsdotter in Victorio Carl. V prvem krogu je pred Lampičevo tekla le Falla, nato jo je prehitela Digginsova, a slovenska reprezentantka znova odlično stopnjevala in v cilj prišla ob Falli.

Odločil je fotofiniš, ki je našo tekmovalko postavil na tretje mesto, po času pa je Lampičeva imela mesto v polfinalu. Naslednjo skupino je dobila Norvežanka Lotti Udnes Weng, Čebaškova pa se je z drugim mestom neposredno prebila med najboljših 12 in dosegla svojo najboljšo uvrstitev v sezoni. Brez možnosti je bila nato Katja Višnar, saj je zaostal za dvema tekmovalkama, po času pa je bila prepočasna za napredovanje.

Slovenki sta nato nastopili v isti polfinalni skupini, s tremi Norvežankami Fallo, sestrama Weng in Rusinjo Belorukovo. Lampičeva je začela na začetku skupine, Čebaškova pa na začelju, a dekleta so bila po prvem krogu še tesno skupaj. Po drugem vzponu je znova pospešila Falla, Lampičeva je padla na tretje mesto, Čebaškova pa je že malce zaostajala na šestem. Na ciljni ravnini sta bili Falla in Lotta Udnes Weng prehitri za vse, Lampičeva je po fotofinišu z Belorukovo končala na tretjem mestu, a je bila prepočasna za finale.

Miha Šimenc je obstal v četrtfinalu. Foto: Sportida

"Upam, da sem se za božične praznike dobro najedla in popravila krvno sliko"

"Ni veliko zmanjkalo do finala, česar si po tihem tudi želim, ker je v prosti tehniki res velika konkurenca in zato potrebuješ tudi malo sreče. Zadovoljna sem s sedmim mestom, to je super motivacija za naprej, za celo sezono in za samo turnejo," je danes povedala Anamarija Lampič, ki je nato še dodala pogled na slabši začetek sezone: "Sama priprava mojega telesa čez celo sezono je bila takšna, da se forma vzpenja in na začetku res ni steklo. Mislim pa, da je zdaj to to. Glede zdravja je bilo tisto počutje pred dnevi očitno le še nekaj, kar me je zaviralo, telo je res uničevalo sebe. Zdaj upam, da sem se za božične praznike dobro najedla in popravila krvno sliko, tako da mislim, da je zdaj vse v redu."

"Leto 2019 se na nek način lepše ne bi moglo začeti"

Glavni trener Nejc Brodar je znova imel razlog za veselje: "Leto 2019 se na nek način lepše ne bi moglo začeti. Zelo sem vesel in ponosen na celotno ekipo od serviserjev, fizioterapevtov do trenerjev, da so pripravili dekleta tako, da je bil danes tu znova velik ekipni uspeh. Šest tekmovalcev na štartu in šest v točkah, za piko na i pa tri med najboljših petnajst. Škoda Ane za malenkost je zgrešila finale, a to je šprint, priložnosti v sezoni bo še dovolj. Absolutno moramo biti zadovoljni."