STA

Johannes Hoesflot Klaebo smučarski tek

Smučarski tek, Lahti, 10km, klasična tehnika (m)

Klaebo v Lahtiju do nove zmage, Ličef 66.

STA

Johannes Hosflot Klaebo | Johannes Hosflot Klaebo je pritekel do nove zmage, | Foto Reuters

Johannes Hosflot Klaebo je pritekel do nove zmage,

Foto: Reuters

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec tekme svetovnega pokala smučarskih tekačev na 10 km v klasični tehniki. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Martin Nyenget, tretji pa je bil Rus Savelij Korosteljev. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Miha Ličef na 66. mestu, medtem ko je bil Vili Črv 79.

Klaebo je z zmago v Lahtiju dopolnil svoj mozaik uspehov v letošnji sezoni. Tokrat je bil najboljši s časom 23:22,6, s čimer je drugouvrščenega rojaka Nyengeta prehitel za 22 sekund in desetinko, tretjega Korosteljeva pa za 33 sekund in devet desetink.

Na četrtem in petem mestu sta se za najboljšimi tremi zvrstila Finca Arsi Ruuskanen in Iivo Niskanen, ki sta za Klaebom zaostala za več kot 40 sekund.

Na tekmi sta nastopila tudi dva Slovenca. Ličef je za slovitim Norvežanom zaostal za dve minuti, šest sekund in devet desetink, kar je zadoščalo za 66. mesto, medtem ko je bil Črv počasnejši še za dobrih 50 sekund in zasedel 79. mesto.

Za neuničljivega Norvežana je bila to že 13. zmaga v sezoni in 111. v karieri. To so bile njegove 140. stopničke v karieri. Najuspešnejši udeleženec zimskih olimpijskih iger vseh časov je prepričljivo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je zbral 1896 točk.

Drugo mesto zaseda njegov rojak Harald Amundsen, ki za Klaebom sedem tekem pred koncem sezone zaostaja za 568 točk, medtem ko je zaostanek tretjeuvrščenega Italijana Federica Pellegrina že neulovljivih 832 točk.

Izidi, moški, 10 km (klasično):

 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)   23:22,6
 2. Martin Loewstroem Nyenget (Nor)  +  22,1
 3. Savelij Korosteljev (Rus)           33,9
 4. Arsi Ruuskanen (Fin)                40,9
 5. Iivo Niskanen (Fin)                 43,8
 6. Elia Barp (Ita)                     46,8
...
 66. Miha Ličef (Slo)                 2:06,9
 79. Vili Črv (Slo)                   2:57,7
...

Vrstni red v svetovnem pokalu (22/28):

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)     1896 točk
  2. Harald Oestberg Amundsen (Nor)     1328
  3. Federico Pellegrino (Nor)          1064
  4. Lars Hegen (Nor)                   1063
  5. Mattis Stenshagen (Nor)            1008
  6. Gus Schumacher (ZDA)                897
...
 102. Miha Šimenc (Slo)                   72
 120. Nejc Štern (Slo)                    54
 133. Vili Črv (Slo)                      36
 165. Miha Ličef (Slo)                    13

