Američanka z ogromno prednostjo do zmage, Slovenki v ozadju

Američanka Jessie Diggins je zmagovalka ženske tekme na 10 km prosto za svetovni pokal v smučarskem teku v Gällivareju na Švedskem. Z več kot 20 sekundami naskoka je ugnala Švedinji Ebbo Andersson in Moo Ilar. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta zaostali nekoliko več kot tri minute in sta končali na 42. oziroma 44. mestu.

Potem ko so v uvodu sezone v Ruki švedske tekačice sijajno odprle sezono svetovnega pokala in slavile na prvih treh tekmah, je danes na njihovem domačem terenu slavila Diggins. Vseeno so bile Švedinje tudi tokrat v ospredju, saj so končale na naslednjih treh mestih. Po Andersson (+ 23,1) in Ilar (+ 25,6) je bila četrta Emma Ribom (+ 47,7), na petem mestu pa je končala Francozinja Delphine Claudel (+ 50,6).

Diggins, druga s prejšnje tekme na 20 km v Ruki, je s tem prevzela tudi rumeno majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala. Ob odsotnosti do zdaj vodilne Švedinje Fride Karlsson, ki je zdrsnila na šesto mesto, ima Američanka 347 točk, 17 manj jih ima njena rojakinja Rosie Brennan, ki si je danes delila šesto mesto z Norvežanko Lotto Udnes Weng. V seštevku tekem na razdaljo v vodstvu ostaja Andersson pred Ilar in Diggins.

Slovenki sta bili danes v konkurenci 52 tekačic bolj pri repu razpredelnice. Vseeno sta prišli do novih točk za svetovni pokal, ki jih delijo prvi petdeseterici.

Urevc je sicer startala s številko 16 in je po prvih petih kilometrih za vodilno Diggins zaostajala za 1:19,1 minute. Do cilja se je ta zaostanek še nekoliko povečal (+ 3:05,8), tekmo pa je sklenila na 42. mestu.

Mandeljc se je na progo poslala kot prva med vsemi tekmovalkami, kar pa ni prineslo nobene prednosti. Po polovici tekme je imela 43. čas z zaostankom nekaj več kot minute in pol, v cilj je pritekla z zaostankom 3:12,0 minute in končala na 44. mestu.

Ob 12. uri se bo začela še moška preizkušnja na 10 km, na startu bo od Slovencev Miha Šimenc. To sta tudi edini posamični preizkušnji ta konec tedna, v nedeljo bosta na sporedu še ekipni tekmi 4 x 7,5 km.