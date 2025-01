Po premoru nadaljujejo na Poljskem, Oblak po prvo vstopnico za tekmo svetovnega pokala

Smučarski skakalci bodo po prostem tekmovalnem koncu tedna sezono svetovnega pokala nadaljevali v Zakopanah, kjer so ob 18. uri predvidene kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, medtem ko bodo v soboto združili moči na ekipni. Skozi sito kvalifikacij se bo skušalo prebiti pet Slovencev: Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc in Rok Oblak, ki lovi prvo vstopnico za tekmo svetovnega pokala v karieri.

Medtem ko so se smučarske skakalke za dva tedna odpravile v deželo vzhajajočega sonca, so skakalci ostali v Evropi. Še drugič to sezono bodo tekmovali na Poljskem. Tokrat v Zakopanah, ki bodo v soboto prizorišče prve moške ekipne preizkušnje v tekočem tekmovalnem obdobju.

Si bo Rok Oblak priboril prvo vstopnico za tekmo svetovnega pokala? Foto: Aleš Fevžer A še pred sobotnim programom skakalce na napravi Wielka Krokiew (HS140) ob 18. uri čakajo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo.

Slovenski trener Robert Hrgota je na Poljsko lahko odpeljal pet skakalcev. Ob standardnih imenih Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc in Lovro Kos bo v Zakopanah nastopil tudi Rok Oblak. 23-letnik še nikoli ni nastopil na tekmi svetovnega pokala, je pa bil del kvalifikacij svetovnega pokala ob zaključku sezone v Planici, a takrat obstal v kvalifikacijskem delu.

Organizatorji so imeli v tem tednu kar nekaj dela s pripravo skakalnice, saj so v začetku tedna prejeli zajetno pošiljko snega, a obljubljajo, da bo vse pripravljeno, kot mora biti. Domačini se nadejajo, da bodo navijači kljub slabim rezultatom večine poljske reprezentance – izjema je Pawel Wasek – napolnili prizorišče.

Avstrijci so najbolje začeli sezono in bodo v soboto glavni favoriti za ekipno zmago. Foto: Guliverimage

Najbolje so sezono odprli avstrijski smučarski skakalci, ki so v skupnem seštevku prvega vrhunca novoletne turneje zasedli celoten zmagovalni oder. Po drami je bil na vrhu Daniel Tschofenig, drugi Jan Hörl, tretji pa branilec velikega globusa Stefan Kraft.

Skoraj enak je vrstni red v seštevku sezone, le da je pred Kraftom Nemec Pius Paschke, ki je med turnejo moral predati rumeno majico. Najvišje med Slovenci, ki še čakajo na prve posamične stopničke sezone, je sveži zimski državni prvak Lanišek na 12. mestu.

Sobotna ekipna tekma je predvidena ob 16.15, nedeljska posamična pa ob 16. uri.

Spored tekmovanja v Zakopanah Petek, 17. januar

15.30 uradni trening

18.00 kvalifikacije Sobota, 18. januar

15.00 poskusna serija

16.15 ekipna tekma Nedelja, 19. januar

15.00 poskusna serija

16.00 posamična tekma

Zakopane, kvalifikacije:

