Nika Prevc in druščina na ogrevanju pred surovim izzivom

Smučarske skakalke so zbrane v Lahtiju, kjer jih ob 18. uri čakajo kvalifikacije, že v petek ob 9. uri pa edina tekma na tem finskem prizorišču. Nato se bodo vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc in tekmice preselile na Norveško, kjer se bo 8. marca začela norveška turneja Raw Air.

Po tekmah na srednji skakalnici v Hinzenbachu bodo smučarske skakalke znova tekmovale na večji napravi, in sicer na skakalnici Salpausselka (HS 130) v Lahtiju.

V primerjavi z moškimi kolegi, ki bodo na Finskem tekmovali na treh tekmah (dve posamični in ekipna), bodo imela dekleta tam zgolj eno preizkušnjo.

Kvalifikacije za petkovo posamično tekmo so predvidene danes ob 18. uri po slovenskem času, tekma pa bo na sporedu v petek ob 9. uri zjutraj. Slovenske barve bo zastopala šesterica, to so vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc ter Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek.

Prevčeva ima pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig osem tekem pred koncem 208 točk prednosti. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Prevčeva je na zadnjem prizorišču v Avstriji kot prva preskočila mejo tisoč točk.

Na vrhu seštevka svetovnega pokala ima pred nadaljevanjem 1079 točk, zmagovalka obeh tekem v Hinzenbachu Eva Pinkelnig na drugem mestu ima 871 točk, tretja Juki Ito jih je zbrala 826.

Do konca sezone, končala se bo čez manj kot mesec dni v Planici, je še osem posamičnih tekem.

Pestra norveška turneja

Če se bodo v Lahtiju borile zgolj na eni tekmi, jih nato čaka precej zgoščen ritem.

Osmega marca se bo v Oslu začela turneja surovega zraka, na kateri bodo v devetih dneh tekmovale na kar šestih tekmah, in to na treh prizoriščih. Dve preizkušnji bosta najprej v Oslu, dve nato v Trondheimu, za konec bodo letele še v Vikersundu.

Po norveški turneji se bodo preselile v Slovenijo, kjer bo v četrtek, 21. marca, zaključek sezone z eno tekmo na srednji napravi v Planici.

Na norveški turneji jih čaka šest tekem v devetih dneh, dve tudi na letalnici v Vikersundu. Foto: Sportida

Skakalci začenjajo v petek

Tudi skakalci bodo do konca sezone tekmovali na enakih postajah. Program v Lahtiju se bo zanje začel v petek, ko bodo ob 15.45 najprej kvalifikacije, ob 17. uri pa posamična tekma. V soboto sledi ekipna preizkušnja in v nedeljo še posamična.

Nato se bodo preselili na norveško turnejo, na kateri naj bi se v tekmovalni pogon vrnil Anže Lanišek, sklepno dejanje pa bo tradicionalno v Planici (21.–24. marec).

Lahti, kvalifikacije (ž):

Program, Lahti (HS130), ženske Četrtek, 29. februar

16.00 uradni trening

18.00 kvalifikacije/prolog Petek, 1. marec

9.00 posamična tekma

