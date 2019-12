Petru Prevcu se po prvi seriji močno smeji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Prevc je v prvi seriji skočil najdlje in vodi po prvi seriji.

Peter Prevc je v prvi seriji skočil najdlje in vodi po prvi seriji. Foto: Sportida

Petru Prevcu je v odličnih pogojih uspel najdaljši skok prve serije. Pristal je pri 133,5 metrih in letvico postavil tako visoko, da ga ni uspel prehiteti nihče. Še najbolj se mu je približal Poljak Piotr Zyla, ki za zmagovalcem sezone 2015/16 zaostaja zgolj 1,5 točke. Zelo zgoščeni so skakalci vse do sedmega mesta, na katerem Jukija Sato za slovenskim orlom zaostaja pet točk.

Prevc je bil na posamični tekmi zadnjič na stopničkah marca v Oslu, ko je zasedel tretje mesto, zadnja posamična zmaga pa ima že precej dolgo brado, vso konkurenco je pokoril februarja 2017 v Sapporu. 27-letnik je tudi pretekli teden za nekaj trenutkov stal na odru za zmagovalce, a bil nato zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Od Peterice varovancev Gorazda Bertonclja bo v finalu nastopil le še Anže Lanišek, ki je v tej sezoni dvakrat stal na odru za zmagovalce. Njegov skok (123,5 metra) zadostuje za 12. mesto. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Daniel Andre Tande je 14.

Trojica prekratka

Preostali Slovenci so bili preskromni za finale. Domen Prevc (115 metrov) je končal kot 37., Tilen Bartol (113,5) mesto za njim, Rok Justin (106) pa je zasedel 47. mesto.

V nedeljo bo v Nižnem Tagilu še ena posamična tekma.

Nižni Tagil, finale

Nižni Tagil, 1. serija

Preberite še: