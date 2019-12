Ne vidi se še, da bi bil vodja slovenske skakalne ekipe

"Pred kabino smo čakali lep čas. Malce me je že zeblo. Kar naenkrat je prišel povedat, da sem tretji. Rekel sem mu, da sem peti. Dejal mi je, ne, tretji si. Potem mi je povedal, da sta Peter Prevc in Marius Lindvik diskvalificirana," je Anže Lanišek opisal, kako je izvedel, da se je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Ruki uvrstil na tretjo pozicijo zmagovalnega odra.

To so po Wisli in drugem mestu zanj druge stopničke v sezoni in druge v karieri. V skupnem seštevku svetovnega pokala je pred njim le Norvežan Daniel Andre Tande, ki ima stoodstoten izkupiček, potem ko je slavil zmagi na obeh prizoriščih.

"Začetek je bil zelo uspešen, morda celo nad pričakovanji. Veselim se naslednje postojanke. Sploh se ne počutim, da bi moral skakati od veselja. Zavedati se moramo, da je sezona zelo dolga. Osredotočenost bo treba ohraniti do konca marca. Pred nami je še veliko tekem," poudarja član skakalnega kluba iz Mengša.

Tako v Ruki kakor tudi v Wisli mu sicer pred tekmo ni šlo, zbral pa se je v pravem trenutku: "Najpomembnejše je bilo, da se v glavi nisem 'zakvačkal'. Tudi v Wisli mi v petek ni šlo najbolj po načrtih. Ključno je bilo, da mi je potem na tekmi steklo. Osebno se določene stvari še učim, ki mi mogoče še niso tako jasne kot marsikomu drugemu z več izkušnjami."

Na stopničkah je stal tako v Wisli kot v Ruki. Na Poljskem je bil drugi, na Finskem tretji. Foto: SZS

Kot je že poudaril pred začetkom sezone, vidi ključ v napredku v razmišljanju. Določene stvari je s seboj razčistil in to je obrodilo sadove. "Moje ambicije se ne zvišujejo. Uvrstitve med 10 in 15 so moj cilj. Razlike so zelo majhne. Šele na začetku sezone smo. Morda nekateri še niso tam, kjer bi radi bili. V teku sezone se bo videlo, kakšno je dejansko stanje."

Na vprašanje, ali je zdaj glavni v slovenski reprezentanci, je odgovoril: "Vse ostaja enako, kot je bilo. Ne vidim se še, da bi bil vodja ekipe."

V Rusijo odhaja povsem zbran. Foto: Sportida

Pred njim in ostalimi skakalci je nova postojanka Nižni Tagil, kjer je bil leta 2015 že četrti. Skakalnica mu je všeč, ključno pa bo, da bo ostal še naprej miren in zbran: "Takrat je bilo pri meni veliko evforije in pričakovanj glede tega, kako naprej. Gledal sem, kako bom prišel čim višje. Nisem bil osredotočen na osnove. Prav te ti najbolj prinašajo rezultat. Ko gre, gre ponavadi povsod. Najpomembnejše je, da ostaneš miren, sproščen. Le tako lahko dosežeš pravo dolžino skoka in dober rezultat."