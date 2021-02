Zadnja tekma pred SP: Kako visoko bo posegel mešani slovenski kvartet?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna skakalka zime Nika Križnar bo moči danes združila z Emo Klinec, Cenetom Prevcem in Žigo Jelarjem. Foto: Sportida

Pred smučarskimi skakalci in skakalkami v Rasnovu je še zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom, ki se prihodnji teden začenja v Oberstdorfu. Fantje in dekleta bodo moči združili na mešani ekipni tekmi. Nastopilo bo devet ekip, slovenske barve bodo zastopali Nika Križnar, Ema Klinec, Žiga Jelar in Cene Prevc.