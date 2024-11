Nika Prevc in druščina v akcijo prej, kot je bilo predvideno

Uvodna posamična tekma smučarskih skokov bi se za Niko Prevc težko končala bolje. Branilka kristalnega globusa je potrdila napoved izpred sezone, ko so v slovenskem taboru dali vedeti, da je odlično pripravljena. Devetnajstletnica je bila v obeh serijah sobotne preizkušnje najdaljša, tako da se je osme posamične zmage na najvišji ravni veselila s prednostjo več kot 22 točk pred Selino Freitag.

Do točk sta prišli še Nika Vodan (19.) in Taja Bodlaj (30.), medtem ko je bila Ema Klinec po dobrem prvem skoku zaradi neustreznega dresa diskvalificirana, Tina Erzar in Katra Komar pa sta bili prekratki za nastop na tekmi.

Varovanke Jurija Tepeša bodo imele danes novo priložnost. Zaradi slabe vremenske napovedi - sneg in dež ter veter, najhuje naj bi bilo med 14. in 17. uro - se bo program začel prej, kot je bilo predvideno. Kvalifikacije so po novem načrtovane že za 8.30, tekma pa za 11.30. Tudi moške kvalifikacije bodo že ob 9.30, tekma pa ostaja ob načrtovani 16. uri.

Po današnji preizkušnji sledi tritedenski premor, svetovni pokal za skakalke se bo nato nadaljeval v kitajskem Zhangjiakouu.

