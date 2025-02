Niki Prevc in druščini prižgali rdečo luč

Skakalna karavana, tako ženska kot moška, je zbrana v ZDA, kjer tako skakalke kot skakalce čakajo dve individualni preizkušnji in tekma mešanih ekip. V petek popoldne bi morali že opraviti s tekmo ženske skakalke, vendar jim je veter ponagajal in prestavil tekmo na soboto ob 00:15 po našem času.

Dve Slovenki sta imeli možnost, da se v težkih razmerah spustita po napravi. Kot prva je s svojim nastopom opravila 17-letna Lucija Jurgec. Ko je doskočila 106 metrov, je bilo nekako čutiti, da bo že na krstu med elito skočila do točk v svetovnem pokalu, a je bila na koncu zaradi neskladnega dresa diskvalificirana, kar je bil velik udarec za mlado Slovenko. Ko so tekmo prestavili na drug čas, se ji je spet narisal nasmeh na obrazu, saj bo imela še enkrat priložnost, da skoči do krstnih točk.

Naslednja v vrsti je bila Tina Erzar, ki bo prihodnji teden prav v Lake Placidu branila naslov mladinske svetovne prvakinje. S svojim nastopom ni bila zadovoljna, potem ko je skočila 99,5 metra. Tudi ona se je razveselila nove priložnosti, ki bo sledila tik po polnoči.

Med 40-erico bodo na štartu še tri Slovenke. Vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc, ki je v kvalifikacijah zaostala le za Kvandal, Ema Klinec in Taja Bodlaj.

Prevc ima priložnost, da prednost v skupnem seštevku pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid z 61 točk še okrepi. Nemka na zadnjih tekmah ni med najboljšimi, tudi v kvalifikacijah Lake Placida ni bila pri vrhu, zasedla je šele 18. mesto.

V soboto tri tekme

Skakalke bodo v soboto ob 20.30 opravile še drugo posamično tekmo, ob 23. uri v soboto pa sledi še tekma mešanih ekip. Skakalce danes pozno zvečer čakajo kvalifikacije, v soboto ob 16. uri posamična tekma, pozneje bodo moči združili s skakalkami, za konec svetovnega pokala v Lake Placidu pa bodo opravili še nedeljsko tekmo (16.00).

Čez teden dni Ljubno in Saporo

Dekleta - tista, ki ne bodo ostala na mladinskem svetovnem prvenstvu - bodo po Lake Placidu svetovni pokal nadaljevala na Ljubnem ob Savinji (15. in 16. februar), skakalci pa bodo odleteli na svetovni pokal v Saporo.

V živo: Lake Placid, posamična tekma:

Spored tekmovanja v Lake Placidu Petek, 7. februar

15.20 posamična tekma (ž)

21.00 trening (m)

23.00 kvalifikacije (m) Sobota, 8. februar

16.00 posamična tekma (m)

19.15 kvalifikacije (ž)

20.30 posamična tekma (ž)

23.00 tekma mešanih ekip Nedelja, 9. februar

14.30 kvalifikacije (m)

16.00 posamična tekma (m)

