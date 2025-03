Skakalke na tekmovalne počitnice, skakalci v finski boj

Smučarske skakalke so sezono svetovnega pokala končale v petek v Lahtiju, kjer je Nika Prevc dvignila drugi veliki kristalni globus, skakalci pa bodo na finskem prizorišču danes začeli program predzadnje postaje svetovnega pokala. Ob 15. uri jih čakajo kvalifikacije, ob 16.35 pa sledi zadnja posamična tekma na veliki skakalnici te sezone. V nedeljo bodo namreč skakalci tekmovali na superekipni preizkušnji v parih, prihodnji teden pa na letalnici. Slovenske barve zastopa peterica.

Moška skakalna karavana bo sobotni program začela s treningom, ki je na Finskem predviden ob 13.15. Ob 15. uri sledijo kvalifikacije, ob 16.35 pa posamična tekma – zadnja individualna na veliki skakalnici v tej sezoni, saj bodo v nedeljo skakali v parih, prihodnji teden pa se obeta spektakel na letalnici v Planici.

Slovenski tabor ima pravico nastopanja s petimi skakalci. Najvišje v skupnem seštevku je Anže Lanišek na osmem mestu, v vse boljši formi je Domen Prevc na 12., Timi Zajc je 15., Lovro Kos 33., Žak Mogel pa 43.

Domen Prevc je v odlični formi. Foto: Reuters

V Lahtiju se bo nadaljeval boj za veliki kristalni globus med Avstrijcema Danielom Tschofenigom in Janom Hörlom. Prvi ima tri posamične tekme pred koncem 94 točk prednosti.

V nedeljo sledi še tekma v parih, nato pa selitev na Letalnico bratov Gorišek, ki bo med četrtkom in nedeljo gostila dve individualni in ekipno preizkušnjo. Tam bo dokončno odločen tudi boj za mali globus v poletih, v seštevku katerega trenutno vodi Prevc s 83 točkami pred Zajcem in 95 pred Andreasom Wellingerjem.

Lahti, kvalifikacije:

