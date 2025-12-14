V živo: Domen Prevc napovedal nov boj za zmago

Smučarski skakalci se pravkar merijo še na drugi posamični tekmi v Klingenthalu, na njej pa bodo nastopili štirje od petih Slovencev, ki so nastopili v kvalifikacijah. Domen Prevc je v kvalifikacijah osvojil drugo mesto in le za 1,3 točke zaostal za Norvežanom Mariusom Lindvikom. Poleg Prevca, ki je v soboto zmagal, so si mesto na tekmo priskakali še Timi Zajc (16.), Anže Lanišek (22.) in Rok Oblak (42.). Nastop pa se vnovič ni posrečil Lovru Kosu, ki je s skokom dolgim 114 metrov zasedel 59. mesto.

Klingenthal, 1. serija

S kvalifikacijami je najbolje opravil Norvežan Marius Lindvik, ki je s skokom dolgim 142,5 metra postavil tudi najdaljšo dolžino kvalifikacij. Za 1,3 točke je prehitel Domna Prevca (137 m; 136,4 točke), ki je skočil z zaleta nižje. Tretji je bil še en Norvežan Halvor Egner Granerud (139 m; 131,8). Med šesterico najboljših so bili sicer kar štirje Norvežani.

Mesto na tekmi si je priboril tudi Timi Zajc, ki je bil 16. (127,5 m; 116,5), Anže Lanišek je bil 22 (125 m; 111,5), Rok Oblak pa 42. (118 m; 92,5). Brez vstopnice za tekmo je na 59. mestu od 64 skakalcev končal Lovro Kos (114 m; 77,7).

Najboljši skakalci v svetovnem pokalu so imeli danes najtežje razmere. Številka 3 Japonec Rjoju Kobajaši je bil 30., četrti najboljši to zimo Nemec Philipp Raimund 18., števila 5 in lanski zmagovalec sezone Avstrijec Daniel Tschofenig 15., njegov rojak Stefan Kraft pa 35.

V soboto se je Prevc podpisal pod svojo 12. posamično zmaga v svetovnem pokalu, že danes pa bo v njemu ljubem Klingenthalu poskušal števec premakniti na srečno 13-ico.

Posamična tekma se bo začela ob 16. uri.

Po današnji tekmi bodo skakalci nove točke lovili prihodnji konec tedna v Engelbergu, zadnjem prizorišču pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu.

Klingenthal, kvalifikacije

