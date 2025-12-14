Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 14. 12. 2025, 15.59

32 minut

Smučarski skoki, Klingenthal, kvalifikacije in posamična tekma

V živo: Domen Prevc napovedal nov boj za zmago

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,37
Domen Prevc, Klingenthal | Domen Prevc je v odlični formi. | Foto Reuters

Domen Prevc je v odlični formi.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci se pravkar merijo še na drugi posamični tekmi v Klingenthalu, na njej pa bodo nastopili štirje od petih Slovencev, ki so nastopili v kvalifikacijah. Domen Prevc je v kvalifikacijah osvojil drugo mesto in le za 1,3 točke zaostal za Norvežanom Mariusom Lindvikom. Poleg Prevca, ki je v soboto zmagal, so si mesto na tekmo priskakali še Timi Zajc (16.), Anže Lanišek (22.) in Rok Oblak (42.). Nastop pa se vnovič ni posrečil Lovru Kosu, ki je s skokom dolgim 114 metrov zasedel 59. mesto.

Domen Prevc, Klingenthal
Sportal Tretja zaporedna zmaga Domna Prevca, peta slovenska: Pravljica se nadaljuje!

Klingenthal, 1. serija

S kvalifikacijami je najbolje opravil Norvežan Marius Lindvik, ki je s skokom dolgim 142,5 metra postavil tudi najdaljšo dolžino kvalifikacij. Za 1,3 točke je prehitel Domna Prevca (137 m; 136,4 točke), ki je skočil z zaleta nižje. Tretji je bil še en Norvežan Halvor Egner Granerud (139 m; 131,8). Med šesterico najboljših so bili sicer kar štirje Norvežani.

Mesto na tekmi si je priboril tudi Timi Zajc, ki je bil 16. (127,5 m; 116,5), Anže Lanišek je bil 22 (125 m; 111,5), Rok Oblak pa 42. (118 m; 92,5). Brez vstopnice za tekmo je na 59. mestu od 64 skakalcev končal Lovro Kos (114 m; 77,7).

Najboljši skakalci v svetovnem pokalu so imeli danes najtežje razmere. Številka 3 Japonec Rjoju Kobajaši je bil 30., četrti najboljši to zimo Nemec Philipp Raimund 18., števila 5 in lanski zmagovalec sezone Avstrijec Daniel Tschofenig 15., njegov rojak Stefan Kraft pa 35.

V soboto se je Prevc podpisal pod svojo 12. posamično zmaga v svetovnem pokalu, že danes pa bo v njemu ljubem Klingenthalu poskušal števec premakniti na srečno 13-ico.

Posamična tekma se bo začela ob 16. uri.

Po današnji tekmi bodo skakalci nove točke lovili prihodnji konec tedna v Engelbergu, zadnjem prizorišču pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu.

Klingenthal, kvalifikacije

Preberite še:

Domen Prevc
Sportal Prevc: Ljudje smo čudna bitja, včasih se moramo opeči na lastnih napakah, da se česa naučimo
Klingenthal Nika Prevc
Sportal Prevc za zmago ugnala veliko tekmico in na večni lestvici prehitela brata: Ta skakalnica me vedno heca, a ... #video
