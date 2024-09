Avstrijski smučarski skakalci so tudi na drugi individualni tekmi pokala FIS v Kranju prevladovali. Znova so zasedli prvih sedem mest, zmagal je Stefan Rainer. Med deseterico je končalo kar osem severnih sosedov in znova zgolj en Slovenec, Gorazd Završnik je bil deseti.

Potem ko je prvih sedem mest na sobotni tekmi pokala FIS v Kranju pripadlo Avstrijcem, se je zgodba ponovila tudi na nedeljski dopoldanski tekmi. Le da je bil tokrat zmagovalec drugi.

Prvo mesto je pripadlo Stefanu Rainerju (104,5 metra in 103 metre), ki je zbral 242,2 točke in za 1,7 točke ugnal sobotnega zmagovalca Julijana Smida (105 in 101). Tretji je bil Markus Müeller (108,5 in 101,5).

Znova je bil med deseterico zgolj en slovenski predstavnik, Gorazd Završnik (96,5 in 98) je zasedel deseto mesto. Točke pa je osvojila še kopica Slovencev. Urban Simnič (100, 100) je bil 15., Mai Zakelšek 16. (99,5, 98), Jan Bombek (96,5 in 98,5) 17., Nejc Toporiš (99, 99) 18., Jernej Presečnik (100, 100) 20., Žiga Jančar (102, 98,5) 21., Rok Masle (98,5 98,5) 23., Maksim Bartolj (99,5, 97,5) 24., Jaka Kramer (100, 98) 25., Marcel Stržinar (95, 101) 26., Taj Ekart (94,5, 97,5) 28., Matija Vidic (97,5 90,5) 29., Enej Faletič (97,5, 90,5) pa 30.