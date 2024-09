Skakalnica v Kranju je ta konec tedna prizorišče pokala FIS. Na sobotni posamični tekmi so prevladovali Avstrijci, ki so zasedli prvih sedem mest. Najboljši je bil Julijan Smid s 105 metri in 108,5 metra ter 309,0 točke pred Stefanom Rainerjem s 103,5 metra in 108 metri in 307,6 točke, tretji je bil Markus Mueller s 106 in 104 metri, zbral je 303,8 točke.

Med deseterico je končal le en Slovenec, Žiga Jančar je skočil 99 metrov in 101,5 metra, zbral 278,4 točke in zasedel deseto mesto. Na 12. mestu je bil Jernej Presečnik, petnajsterico je zaokrožil mladi Mai Zakelšek. Rok Masle je bil 19., do točk so skočili še Matija Vidic na 22., Marcel Stržinar na 24., Gorazd Završnik na 27. ter Taj Ekart in Ožbe Zupan na 29. in 30. mestu.