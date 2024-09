Po sezoni za pozabo poljskih smučarskih skokov je več skakalcev izrazilo nezadovoljstvo z lanskimi pripravami na tekmovalno obdobje, v katero so vstopili miselno izčrpani. Kamil Stoch se je po tekmovalnem obdobju odločil za spremembo in se na priprave za novo sezono podal s svojo ekipo. Znova je družil moči z Michalom Doležalom, s katerim je sodeloval že v preteklosti.

Slabe tri mesece pred začetkom zimske sezone svetovnega pokala je po trening kampu v Garmisch-Partenkirchnu spregovoril za skijumping.pl in povedal, da je z opravljenim zadovoljen, da mu takšen način dela, ko je trener osredotočen zgolj nanj, zelo ustreza.

Hitreje dobiva informacije o svojih skokih

"Sprva nismo bili ravno organizirani. Na začetku smo na treninge hodili z mojimi avtomobili. Zveza nam je dala denar za treninge, tudi od sponzorjev je prišel denar in zdaj je veliko bolje organizirano. Dobili smo avtomobile, tudi sredstva za trenažni proces in opremo. Čutim, da je ta sistem narejen zame. Zelo mi ustreza. Pozornost trenerjev je usmerjena le name, kar pomeni, da zelo hitro dobim povratno informacijo o svojih skokih, o tem, kaj lahko izboljšam. Komunikacija je zelo dobra. Prav zaradi tega lahko hitreje uvajam popravke in novosti, ki jih je trener predvidel zame," pravi 37-letnik.

Del priprav je opravil v Planici:

Več svobode in veselja

Ob tem dodaja, da je za njim eden najprijetnejših kampov. "Na splošno se na treningih ne oziram na druge skakalce. Bolj pomembno je, da imajo podatke trenerji, ki imajo primerjavo mojih hitrosti s hitrostmi drugih tekmovalcev in tudi daljave v danih razmerah. Meritev vetra na treningu tako in tako ni. Lahko greš z istega zaletnega mesta, a bo imel nekdo boljše pogoje in bo skočil deset metrov dlje. Kakšna primerjava je to? Takšni podatki te lahko le potrejo ali umetno okrepijo tvojo samozavest. Čutim, da sem delo dobro opravil. To je bil eden izmed najprijetnejših trening kampov, ki sem jih imel v zadnjih letih. Z vidika dela. Skoki so bili sproščeni, več je bilo svobode in veselja."

Trikratni olimpijski prvak cilja na precej boljšo zimsko sezono, kot je bila lanska, ko je končal na 26. mestu svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Stoch je zadnjo sezono svetovnega pokala končal na skromnem 26. mestu, v prihodnji predolimpijski pa želi poseči precej višje. Tekmovalno se bo predstavil v Wisli, ki bo prestavljene tekme grand prixa za skakalce gostila sredi septembra. Sezona svetovnega pokala se bo začela 22. septembra v Lillehammerju. Še preden se vrne v tekmovalni ritem, pa ga čaka nekaj zasluženega dopusta.