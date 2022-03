Slovenski interni boj za začetek novega vrhunca

Vikersund bo petič gostil svetovno prvenstvo v poletih, drugič na prenovljeni letalnici, na kateri ima Stefan Kraft iz Avstrije z 253,5 metra v lasti tudi svetovni rekord. Glavni trener Slovencev Robert Hrgota je na Norveško odpeljal šest letalcev, in sicer Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Lovra Kosa, Petra Prevca, Timija Zajca in Domna Prevca.

Pravico nastopa na tekmi, sestavljeni iz štirih serij, dve bosta v petek, dve v soboto, ima četverica. Izbral jo bo po uradnem treningu, ki se bo začel ob 13.15, tekmovalci pa bodo opravili dve seriji.

"Ekipo za kvalifikacije bomo izbrali po uradnem treningu" Robert Hrgota bo četverico za kvalifikacije določil po uradnem treningu. Foto: Guliverimage

"Stanje v ekipi je OK. Fantje so pred prvimi poleti že kar rahlo nestrpni, veselijo se, da bodo prvič letos preizkusili letalnico. Predvsem pa zato, ker je raven skakanja zelo visoka in imaš potem še več veselja in želje to prenesti na letalnico. Mislim, da smo lahko mirni, želim si, da fantje na prvih skokih jutri res uživajo. Peter je v redu, super. Opravil je nekaj treningov v miru. V torek smo skakali v Oslu, kjer se nam je že priključil in smo naredili nekaj skokov. Njegova raven je zelo v redu, nič ni izgubil. Jutri bomo videli, kako bo na letalnici. Ekipo za kvalifikacije bomo izbrali po uradnem treningu," pred začetkom prvenstva pravi Hrgota.

Naslov prvaka iz Planice brani Geiger

Naslov svetovnega prvaka bo branil Nemec Karl Geiger, ki sta se mu decembra 2020 v Planici na odru za zmagovalce pridružila Norvežan Halvor Egner Granerud in rojak Markus Eisenbichler. Karl Geiger brani naslov svetovnega prvaka v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Ekipno zmago so takrat slavili Norvežani (Daniel-Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson in Granerud) pred Nemčijo in Poljsko.

Ekipna tekma bo v nedeljo.

Spored svetovnega prvenstva v Vikersundu Četrtek, 10. marec

13.15 uradni trening (2 seriji)

15.50 kvalifikacije Petek, 11. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (1. in 2. serija) Sobota, 12. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (3. in 4. serija) Nedelja, 13. marec

15.30 poskusna serija

16.30 ekipna tekma

Vikersund, svetovno prvenstvo v poletih, trening in kvalifikacije



