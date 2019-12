Slovenski deskarji usmerjeni proti visokim ciljem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenijo bodo zastopali isti tekmovalci kot v zadnjih sezonah. Pri moških svetovni prvak v paralelnem veleslalomu Tim Mastnak, olimpijski podprvak Žan Košir in Rok Marguč, večkratni dobitnik kolajn z največjih tekmovanj, Gloria Kotnik pa bo po prvotnih načrtih z izjemo tekme na Rogli edina ženska predstavnica.

Slovenci sezono začenjajo optimistično razpoloženi, čeprav imajo v napovedih različne cilje. Zagotovo bi vsi radi postali zmagovalci svetovnega pokala, a glasno o tem govori le lani drugi v skupni razvrstitvi in dobitnik globusa v paralelnem veleslalomu Mastnak, ki je lani storil velik korak naprej tudi v konstantnosti.

Mastnak si želi velikega globusa

"Rad bi storil še en korak naprej. Želim si skupne zmage, zato sem letos več časa posvečal tudi slalomu. Mislim, da sem konkurenčen v obeh disciplinah, zelo sem zadovoljen s pripravami. Je pa dejstvo, da nas je kar nekaj, ki deskamo na zavidljivi ravni. V Rusijo torej odhajam z dobrimi občutki. Zadnja dva tedna smo res odlično trenirali. Upam, da mi bo na uvodnih tekmah uspelo prikazati takšne vožnje kot lani in da bom nato konstanten vse do marca," je pred odhodom v Rusijo dejal Celjan, najmlajši v slovenski vrsti.

Marguč: Poškodba je preteklost, lov na zmago na Rogli

Njegov mentor je bil dolgo časa Marguč, ki je že dovolj izkušen, da se z bombastičnimi napovedmi ne postavlja več. Nekdanji svetovni prvak bo v sezoni gledal tekmo za tekmo, čeprav ne skriva, da bo zanj vrh sezone spet domača tekma na Rogli.

Stopničke na domači tekmi je dolgo lovil, lani jih je končno tudi ujel, letos pa želi storiti še korak naprej, poskušal bo zmagati. Lanska sezona se sicer zanj ni iztekla najbolje, saj si je na svetovnem prvenstvu poškodoval dlan in moral drugi del sezone izpustiti. A poškodba je preteklost, pravi, da je pripravljen na nove podvige.

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

"Samozavestno in z dobrimi občutki odhajam v Rusijo in vstopam v novo sezono. Uvrstitev ne bom napovedoval, najbrž pa ni skrivnost, kakšne so moje želje," je previden Marguč, ki dobro pozna razmere v Rusiji. V Banoju sicer še ni tekmoval, toda v bližini se je mudil kar nekajkrat: "Zaradi pravzaprav puščavskega podnebja tu redko zapade več kot centimeter ali dva snega. Je pa hladno, tako da z zasneževanjem nimajo težav. Sneg je specifičen, ker ni vlage. Seveda potrebuješ nekaj časa, da se na razmere privadiš, ampak potem steče. Meni je ta, prava Rusija, zelo všeč," pravi Mastnakov sokrajan.

Košir zdravje postavlja na prvo mesto

Žan Košir je zmagovalec svetovnega pokala že bil, kristalnega globusa ne lovi več za vsako ceno. V mislih ima le posamezne tekme, kar dokazuje njegova napoved, da bo tudi letos kakšno tekmo, na kateri bodo slabe razmere, izpustil.

"Dokler bom sposoben osvajati visoke uvrstitve, bom tekmoval. A ne za vsako ceno. Zdravje je zagotovo na prvem mestu. Če bom na kakšni tekmi začutil nevarnost, jo bom brez večjih premislekov izpustil. Trenutno sicer z zdravjem nimam večjih težav, tudi za trening sem izbiral do zdravja prijaznejše kraje. Bil sem tudi v Argentini in na Finskem. Počutim se močnega, vem, kam spadam, saj sem bil v stiku s konkurenco. Vsekakor nas čaka zanimiva sezona," napoveduje dobitnik treh olimpijskih kolajn.

Foto: Sportida

Kotnikova že na ogledu terena v Rusiji

Fantje so zadnji trening opravili v Cortini, Kotnikova pa se je v Rusijo odpravila prej, zato bo lahko kolegom po njihovem prihodu posredovala koristne informacije. Vsekakor jih bo poskušala tudi sama izkoristiti in že v Rusiji dokazati, da še vedno napreduje. Četrtih mest ima dovolj, zato upa, da se ji bo končno uspelo povzpeti na stopničke.

Glavni trener: Lahko smo optimistični

"Vsi v ekipi smo dobre volje in komaj čakamo, da se začne zares. Želimo si dobrega začetka in nato tudi nadaljevanja. Zmage in zmaga v skupnem seštevku? Seveda. Marsikdo realno napada ta cilj, konkurenca je zgoščena, ampak naši asi so hitri, tako da smo lahko optimistični," meni glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, ki je s pripravljalnim obdobjem zadovoljen.

"Oktober je bil dober in lep, november pa ne preveč. Ampak takšna je narava našega športa. Smo izkušeni, tako da smo se znašli. Izkoristili smo dobre dneve na avstrijskih ledenikih, teden dni slalomskega treninga pa smo opravili tudi v dvorani v belgijskem Peeru in tako razbili rutino ledeniških treningov," pravi Šušteršič, ki je s pomočnikom Sebastjanom Webrom vseskozi bdel nad B-ekipo (Sara Goltes, Črt Ikovic, Jernej Glavan, Gal Leskovar), na ledeniških treningih in v dvorani v Belgiji pa tudi nad prvokategorniki.

Ti so del treningov že tradicionalno opravili individualno oziroma so se priključevali drugim reprezentancam, ki jih zaradi izkušenj in kakovosti radi povabijo na skupne treninge.

Lani je v svetovnem pokalu zmagal Rus Dmitrij Soboljev, Mastnak je bil drugi, tretji je bil Italijan Roland Fischnaller. Vsi bodo med favoriti tudi letos, vsekakor pa v vrh lahko poseže še vsaj 15 tekmovalcev, tako da lahko spet pričakujemo pisan seznam zmagovalcev posamičnih tekem.