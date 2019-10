Skok v Rusijo Mastnaku ne bo spremenil rutine jesenskih treningov

Jesen bo ključna, saj med sezono zaradi zgoščenega urnika ne bo časa za kakšne daljše, bolj umirjene priprave," pravi Tim Mastnak, ki v tem obdobju seveda ne počiva. "Nazadnje sem bil na italijanskem Stelviu, kjer sem med drugimi srečal Italijane in Avstrijce. Rok Marguč je treniral v Švici in Avstriji, Žan Košir in Gloria Kotnik se te dni vračata z juga Argentine. Izidor Šušteršič je z B ekipo treniral na avstrijskem Pitztalu. Skratka, ni počitka, vsi smo na snegu! ˝ pravi veleslalomski svetovni podprvak, ki s Šušteršičem že danes odhaja na nov trening v Avstrijo.

"Jesen bom preživel na evropskih ledenikih. Treniral bom v lastni režiji in z reprezentanco, najbrž pa se bom priključil tudi kateri izmed tujih ekip. Najverjetneje Nemcem, saj sem se z njimi lani res dobro ujel," načrtuje Celjan, ki je zaželen trening sparing partner.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Švicarjem in Poljakom, ki v naslednjih dneh potujejo na priprave v Skandinavijo (prvi na Švedsko, drugi na Finsko) je dal "košarico", saj je prepričan, da lahko kakovostno trenira v Alpah.

Zaradi avtodoma bolj fleksibilen kot ostali

"Tako sem blizu doma in hkrati zelo fleksibilen. Moja prednost je, da z očetom na treninge potujem z avtodomom, kar seveda omogoča hitrejše reagiranje in premike, prilagajanje vremenskim razmeram˝ še dodaja Mastnak, ki ga tudi zato treningi na severu Evrope in pa na južni polobli zaenkrat ne zanimajo.Z dosedanjim potekom priprav je zelo zadovoljen in v novo sezono vstopa maksimalno motiviran. ˝Ne branim malega globusa, ampak napadam velikega. V slalomu imam še dovolj rezerve, tako da sem optimist," napoveduje Mastnak, ki je dan pred koprskim SLOSKI srečanjem, na zadnjo septembrsko nedeljo, sodeloval tudi na dobrodelnem motorističnem dogodku Gentelman´s Distinguished Ride.

Gre za druženje motoristov, ki se odvija na isti dan po celem svetu. Svetovno gledano se na isti dan z istim namenom, opozarjanjem na moško bolezen raka na prostati, v več kot 100 državah zbere več kot 1000 000 voznikov motociklov.

"Tega prijetnega motorističnega dogodka z dobrodelno noto se rad udeležim. Gre za počasno vožnjo z ljubljanskega Kongresnega do kamniškega Glavnega trga. Na svetovni ravni motoristi tako zberemo kar zavidljivo vsoto, ki je za raziskave moških bolezni donirana funadaciji Movember," zaključuje Mastnak.