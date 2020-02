Klinčeva odpravila napako, Križnarjeva upa, da ji uspe sestaviti dva dobra skoka

Lani so bile na Ljubnem kar tri tekme, prizadevanja organizatorjev pa so slovenska dekleta kronala z dobrimi dosežki: na ekipni so skočile na drugo mesto, Urša Bogataj, ki je poškodovana in bo letos na Ljubnem le kot gledalka, je bila tretja, Nika Križnar pa za las četrta.

Letos je Ljubno za Slovenke v sezoni brez olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva seveda glavni cilj sezone. V petkovih kvalifikacijah bo nastopilo devet slovenskih reprezentantk. Poleg Eme Klinec in Križnarjeve bodo za Slovenijo skakale še Špela Rogelj, Katra Komar, Jerneja Brecl, Maja Vtič ter Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markuta in Pia Mazi.

Glavni cilj ostajajo stopničke, poudarja selektor Zoran Zupančič, ki svojim varovankam več možnosti pripisuje na ekipni tekmi, na kateri bodo predvidoma nastopile Klinčeva, Križnarjeva, Rogljeva in Komarjeva, če ne bo kakšnih posebnih presenečenj v petkovih kvalifikacijah.

Čeprav se njegove varovanke na generalki za Ljubno v Hinzenbachu niso najbolje odrezale, najboljša je bila Križnarjeva na 11. mestu, so se med krajšim premorom posvetile treningu v Planici in v torek tudi na Ljubnem, tako da se vračajo pravi občutki.

"Takšne drugje ni"

"Z Zoranom sva se na treningu posvetila napaki, ki sem jo delala zadnji mesec, odpravila sva jo in dobri občutki so spet nazaj, tako da se z veseljem z dobro popotnico podajam v nadaljevanje sezone," je uvodoma o pripravljenosti povedala najboljša Slovenka v svetovnem pokalu Klinčeva in dodala: "Po zadnjih tekmah sem bila jezna nase, saj na tekmah nisem kazala takšnih skokov kot na treningih. Premor za trening mi je dobro del in zdaj je to že za menoj."

"Stopničke so zagotovo moj cilj, zavedam pa se, da je treba za stopničke trenutno res dobro 'odskakati'," pravi Ema Klinec. Foto: Nebojša Tejič/STA

Klinčeva bo tretjič nastopila na Ljubnem, lani je morala tekmo izpustiti zaradi poškodbe, ki ji je odnesla skoraj celotno sezono. Ne glede na to se je hitro privadila na posebnost skakalnice na Ljubnem: "Res je, zelo je specifična, takšne v svetovnem pokalu drugje ni. Je zelo strma in ima oster radius, tako da moraš biti zelo točen na mizi. To je bistvo. Trening je bil dober, uživala sem, da smo sploh lahko trenirale na njej."

Enaindvajsetletna skakalka ima za Ljubno jasen cilj: uvrstitev na zmagovalni oder: "Stopničke so zagotovo moj cilj, zavedam pa se, da je treba za stopničke trenutno res dobro 'odskakati'. Glede na to, da sem na začetku sezone skakala precej dobro, pa sem bila četrta, peta, nato pa sem se v Klingenthalu res osredotočila le na svoje najboljše skoke in prišla do drugega mesta. To bo cilj: dva dobra skoka."

Križnarjeva upa, da ji bo uspelo prav na Ljubnem

V slovenskem taboru ima možnosti za stopničke tudi Križnarjeva, ki jo dodatno podžiga še dejstvo, da je lani manj kot za točko zaostala za zmagovalnim odrom. "Zdaj sem skakala precej toplo - hladno, vendar vem, da znam in zmorem. Če mi že do zdaj ni uspelo dveh dobrih skokov pokazati na tekmi, upam, da mi bo sedaj na domačem Ljubnem," je v smehu dejala 19-letna skakalka.

"Še dodatno me podžiga dejstvo, da sem lani za las zgrešila stopničke," je odločna Križnarjeva. Foto: Nebojša Tejič/STA

"Še dodatno me podžiga dejstvo, da sem lani za las zgrešila stopničke. Lani na prvi posamični tekmi mi ni šlo vse po načrtih, malo sem se še lovila, ampak že na ekipni sem pokazala dva res vrhunska skoka, še zdaj kdaj pogledam to tekmo, ki bi mi, če bi bila to posamična tekma, prinesla zmago. To mi je dalo elan za naslednji dan, ko sem za manj kot pol točke zgrešila zmagovalni oder," je pojasnila Križnarjeva in dodala: "Res za malo, ampak še vseeno vem, da znam, da zmorem, da mi lahko uspe. Najlepše pa je tako in tako stati na stopničkah domače tekme."

Bo Hölzlova nadaljevala zmagoviti niz?

Prva favoritinja tekem na Ljubnem bo, sodeč po zadnjih dosežkih, Avstrijka Chiara Hölzl, ki je zmagala na zadnjih štirih zaporednih tekmah svetovnega pokala. Na sploh so Avstrijke tudi prve favoritinje sobotne ekipne tekme, saj se poleg Hölzlove redno na stopničke uvršča tudi Eva Pinkelnig, med najboljšimi v svetovnem pokalu sta tudi Jacqueline Seifriedsberger in Marita Kramer.

Bo Chiara Hoelzel nadaljevala zmagoviti niz? Foto: Sportida

Po zadnji uspehih je Hölzlova povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred lansko skupno zmagovalko sezone in olimpijsko prvakinjo Norvežanko Maren Lundby na 90 točk. Lundybjeva je lani dobila eno od dveh posamičnih tekem na Ljubnem.

Med največjimi favoritinjami Ljubnega sta gotovo še Japonka Sara Takanashi, ki se pod Rajhovko odlično počuti, saj je na tem prizorišču nanizala že pet zmag, nazadnje je bila najboljša lani, in Nemka Katharina Althaus.

V petek bodo na Ljubnem najprej kvalifikacije ob 14. uri, v soboto ob 11.30 sledi ekipna tekma, v nedeljo ob isti uri pa še posamična.

Spored dogajanja na Ljubnem Petek, 21. februar:

12.00 uradni trening (2 seriji)

14.00 kvalifikacije Sobota, 22. februar:

- ekipna tekma:

10.15 poskusna serija

11.05 slovesno odprtje

11.30 prva serija

finalna serija

slovesna razglasitev najboljših Nedelja, 23. februar:

- posamična tekma:

10.15 poskusna serija

11.05 slovesno odprtje

11.30 prva serija

finalna serija

slovesna razglasitev najboljših

