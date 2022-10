Že pred internimi kvalifikacijami, ki so potekale v petek v Planici na ledeni smučini, je Zoran Zupančič določil štiri skakalke, ki bodo zagotovo tekmovale na uvodu v novo sezono. Mesto v ekipi so imele zagotovljeno Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc, današnje interne kvalifikacije pa so potekale med štirimi skakalkami, in sicer med Majo Vtič, Katro Komar, Jernejo Repinc Zupančič in Tajo Bodlaj.

Zadnji dve mesti za pot v Wislo sta si priskakali Katra Komar in Jerneja Repinc Zupančič. 21-letna Komarjeva je točke osvojila v vsaki izmed minulih petih sezon svetovnega pokala, leto dni mlajša Repinc Zupančičeva pa je nastopila na šestih tekmah svetovnega pokala, na prve točke pa še čaka.

Foto: Vid Ponikvar

"Forma boljša kot lani pred štartom"

"Lahko rečem, da je za nami res lepa poletna sezona. Tudi rezultatsko zelo uspešna. Letos se nam svetovni pokal začne malenkostno prej. Ocenjujem, da je forma tekmovalk boljša kot lansko leto pred tem štartom. V Planici smo na finalnih pripravah pred dohodom v Wislo. Testiramo še nekatere stvari. Lahko potrdim štiri tekmovalke, medtem ko bo popolna ekipa znana jutri, ko bodo kvalifikacije," pred začetkom sezone pravi Zupančič.

Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bodo skakalci in skakalke skupaj začeli sezono svetovnega pokala. Ta se bo začela v Wisli v petek, 4. novembra, s kvalifikacijami, v soboto in nedeljo sledita po dve posamični tekmi v obeh konkurencah. Premierno bodo na tej ravni tekmovanja skakali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.