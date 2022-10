Neznanki v slovenski skakalni reprezentanci

Slovenski skakalci in skakalke so pripravljeni na nov začetek sezone.

Slovenski skakalci in skakalke so pripravljeni na nov začetek sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nova sezona prinaša kar nekaj novosti v opremi, s katerimi so imeli nekateri manj, drugi več nevšečnosti in se še privajajo na nove kroje dresa … Kako se bo razmerje sil spremenilo, če se sploh bo, bomo videli kaj kmalu. Prihodnji petek se s kvalifikacijami v Wisli odpre nova sezona.

Praviloma je, da se pri smučarskih skokih tista prava forma pokaže nato šele decembra, pred prvim vrhuncem novoletno turnejo. Za zdaj bo na Poljskem še poletno vse skupaj, saj bodo tekmovalci in tekmovalke pristajali na plastiki, medtem ko se bodo spustili po ledeni zaletni smučini.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

V slovenski moški reprezentanci je jasno, kdo bo potoval v Wislo. Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Lovro Kos, povratnik po poškodbi gležnja Žiga Jelar in Domen Prevc imajo vozovnico zagotovljeno, medtem ko sta pri dekletih še dve neznanki. Urša Bogataj, še ena povratnica po poškodbi gležnja Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc bodo nastopile na premieri, za preostali mesti pa se bodo na petkovih kvalifikacijah v Planici potegovala preostala dekleta.

Izkoristili Planico

"Glede na vreme smo imeli zelo dobre pogoje za trening. Kot lani. To je plus, če tekmovalci pridejo v Planico trenirati na ledeno smučino. Dobre pogoje smo izkoristili. Pripravljeni smo," je na četrtkovi novinarski konferenci v Planici dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Robert Hrgota je izdal imena šestih potnikov za Wislo. Foto: Vid Ponikvar

"Lahko rečem, da je za nami res lepa poletna sezona. Tudi rezultatsko zelo uspešna. Letos se nam svetovni pokal začne malenkostno prej. Ocenjujem, da je forma tekmovalk boljša kot lansko leto pred tem štartom. V Planici smo na finalnih pripravah pred dohodom v Wislo. Testiramo še nekatere stvari. Lahko potrdim štiri tekmovalke, medtem ko bo popolna ekipa znana jutri, ko bodo kvalifikacije," pa je dejal prvi mož stoke v ženski izbrani vrsti Zoran Zupančič.

Zlata olimpijska Urša se že veseli začetka, čeprav forma ni povsem takšna, kot bi si želela: "Komaj čakamo, da se začne. Načeloma mi je fajn, da so tekme. Da niso le treningi. Kako sem pripravljena? Morda ni ravno tako dobro kot poleti. Želim si uživati in čutim, da bom uživala."

"Cilji so vedno visoki"

Najbolj izkušen med vsemi v slovenski skakalni družini je Peter Prevc, ki je debitiral v svetovnem pokalu leta 2009: " Za seboj imam veliko sezon, tako da je dovolj, če ti v tem obdobju trener zaupa in potem, ko pride tekma, vidiš, kje si. Lahko si na treningu super, pa si potem v povprečju na tekmi. Zdaj je kar je, poizkusiš narediti čim manj napak in to je to."

Peter Prevc je najbolj izkušen v slovenski vrsti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med skakalci je bil lani najbolj razpoložen v svetovnem pokalu Lanišek na sedmem mestu tik pred Zajcem. Oba si želita narediti nadgradnjo v novi sezoni in se izkazati na osrednjih vrhuncih. "Ne bi rad ničesar napovedoval že tako zgodaj. Cilji so vedno visoki, gremo tekmo po tekmo in potem bomo videli, kako bo. Lahko si prvak na treningu, pa te na tekmi ni potem niti zraven," poudarja Lanišek, Zajc pa dodaja: "Na tekmi upam, da bo izvedba podobna kot na treningih in to bo prineslo tudi zadovoljstvo na koncu. Upam, da se vse izide, kot si želim."