Slovenska prvakinja bo poskušala pogasiti ogenj, ki pa močno gori

S kvalifikacijami v Nižnem Tagilu so smučarske skakalke vstopile v novo sezono svetovnega pokala. Prva dama pretekle zime Nika Križnar je pokazala, da je obdržala formo. Njena želja je, da bi veliki kristalni globus dobil družbo, a ve, katera je tista skakalka, ki jo bo treba preskočiti. Pogleduje proti Kramerjevi in na začetku je videti, da je izvrstno pripravljena.

"Zelo sem lahko zadovoljna z uradnim treningom, toliko manj pa s kvalifikacijami. Danes sem bolj spoznavala skakalnico. Cilj je bil, da jo osvojim, in zdi se mi, da sem jo že takoj v prvem skoku. Nato sem poskušala še nekaj, da bi bilo boljše, a se ni izšlo, tako da mislim, da se moram bolj nagniti k tistim občutkom s prvega uradnega skoka. Ostati moram mirna in iti s trezno glavo na tekmo," je po kvalifikacijah povedala Nika Križnar, dosegla je peti rezultat.

Avstrijka na radarju

Na obeh trening skokih je imela drugi dosežek in zaostala le za Marito Kramer, ki je bila najboljša pri vseh treh petkovih skokih. In prav Avstrijka nizozemskega rodu je tista, ki bo največja tekmica v boju za laskavo lovoriko. Spomnimo se, kako je Peter Prevc v sezoni 2014/15 z istim točkovnim izkupičkom izgubil veliki kristalni globus s Severinom Freundom in potem v naslednji spisal najlepšo mogočo pravljico. Prav lahko se zgodi, da bo Kramerjeva enako nabrušena, da vendarle pride do velikega kristalnega globusa, potem ko je imela v pretekli sezoni tudi nevšečnosti z okužbo s koronavirusom in je zato izpustila tekme.

Osrednja nagrada za odlično zadnjo zimo - veliki kristalni globus Foto: Guliverimage

In Avstrijka najbolj utripa na Nikinem radarju, kar se je tudi slikovito izrazila: "Upam, da se na vrhu še pojavi katera tekmovalka. Ne zato, da bi nam prestregla mesto, ampak da se položaj na vrhu spremeni. Da dobijo tudi mlajše priložnost. Vse bom dala od sebe, da bomo Slovenke najboljše. Potrudila se bom po najboljših močeh. 'Kramerca' je največji izziv, zagotovo. Že iz lanske sezone, ko je na koncu kazala dobro formo. Ona je tisti pravi ogenj, ki ga je treba pogasiti." A je za zdaj videti, da ta ogenj glede na formo Kramerjeve močno gori.

Želela bi si, da bi globus dobil družbo

Slovenska prvakinja je v poletnem obdobju trdno delala, da bi prišla v sezono v dobri pripravljenosti. A ni šlo vse gladko. Pri bronasti z nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu je bilo prisotnega nekaj nihanja: "Zavedam se, da skoki ne morejo biti vedno konstantni. Moram pa reči, da sem trenutno zelo zadovoljna s svojo pripravljenostjo. So še rezerve, ki jih je treba pustiti v ozadju in delati med sezono. V zadnjih dveh tednih sem naredila kar velik korak naprej. Tudi pri opremi in opoziciji skoka. Veliko sem se ukvarjala s tem."

V pretekli sezoni je osvojila tudo bronasto odličje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Foto: Sportida

Čeprav je prva dama pretekle sezone, ne čuti nobenega pritiska, saj se zaveda, da je nova povsem druga zgodba in so morale prav vse skakalke na novo postaviti temelje: "Malce sovražim besedo ubraniti, ker v resnici ne branim globusa. Globus je doma in mi ga ne more nihče vzeti. Če se prenašal, bi še razumela, da bi se morala zelo potruditi, da bi ga naslednje leto gledala. Pred nami je nova sezona, rada bi uživala. Seveda bi želela, da bi ob prvem stal še kak globus. V ozadju je polno ciljev, kot so olimpijske igre. Medalja bi bila tudi lepa, ne glede na barvo."