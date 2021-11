Slovenke izvrstno razpoložene v Rusiji, vseh šest zanesljivo na tekmo

Križnarjeva na treningu najbolje razpoložena od Slovenk

Dekleta so v Rusiji opravila tudi dva skoka za trening, Prevčeva je skolila 64 in 75,5 metra, Brecljeva 79,5 in 75, Rogljeva 78,5 in 81, Bogatajeva 81 in 88, Klinčeva 85,5 in 85,5 ter Križnarjeva, branilka velikega kristalnega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu pa 91,5 in 89.

Najdlje je na treningu poletela Avstrijka Marita Kramer, v prvem poskusu 92,5 metra, v drugem še pol metra dlje.