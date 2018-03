Slovenke ponujajo koktajl vseh okusov

ANALIZA SEZONE: ženska reprezentanca

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Denis Šteharnik po sezoni, v kateri so mu varovanke postregle s koktajlom različnih okusov, saj so mu prinesle tako veselje kot tudi skrbi in razočaranja, ne skriva, da želi ostati na položaju.

Tina Robnik je v slovenski tabor prinesla kar nekaj dobre volje, a s poškodbo na predzadnji tekmi poskrbela tudi za najbolj grenak trenutek zime. Foto: Sportida

S poškodbo Ilke Štuhec se je letvica pričakovanj v slovenski ženski smučarski reprezentanci spustila za kar nekaj stopenj, saj je bilo jasno, da trener Denis Šteharnik v svojih vrstah nima smučarke, ki bi se lahko redno uvrščala med najboljše. Obenem se je s tem skrčil tudi seznam disciplin, v katerih smo lahko spremljali slovenske smučarke, kaj šele tistih, v katerih bi lahko upali na kakšen izstopajoč rezultat. Z začasno odsotnostjo Mariborčanke se je namreč znova pokazalo, da se slovensko žensko smučanje povsem oddaljuje od hitrih disciplin. Ne le na najvišji ravni. Tudi na nižji tekmovalni ravni ni mogoče naleteti na Slovenko, ki bi se bolj odločno spogledovala s smukom.

Najbolj svetla točka: veleslalom

Udarna slovenska disciplina je tako znova postal veleslalom, v katerem so kar tri Slovenke sezono končale med najboljšo petnajsterico, še četrta pa je osvojila točke. Pri tem velja poudariti, da so najmanj pokazale na glavni tekmi sezone, torej na olimpijskih igrah. Vlogo točkovno najuspešnejše je obdržala Ana Drev, ki drži korak s prvokategornicami, a se pri njej zaradi stalnih zdravstvenih težav poraja vprašanje, ali še ima dovolj moči za želeni zadnji poskus preboja, ki bi bil zanjo pravzaprav edini motiv za nadaljevanje kariere. Medtem ko je Tina Robnik svojo najboljšo sezono končala na operacijski mizi, zaradi česar ne more računati na klasično pripravljalno obdobje za novo zimo, pa dvomov o pogojih za preboj ne goji najmlajša v reprezentanci Meta Hrovat.

Meta Hrovat bo ob Ilki Štuhec najmočnejše žensko orožje prihodnjih sezon. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ime sedanjosti in prihodnosti

Prav Hrovatova, ki je v začetku meseca dopolnila 20 let, je poskrbela tudi za največji rezultatski in tekmovalni preskok. Obenem ni dvoma o tem, da gre tudi za daleč najbolj nadarjeno slovensko smučarko tega rodu. Je rojena tekmovalka s prirojenim napadalnim instinktom, a vendarle s še kar nekaj področij, na katerih lahko oziroma mora napredovati. V tem pogledu je za njen nadaljnji razvoj zelo dobrodošlo, da roko nad njo drži izkušeni trener Jure Hafner, saj trener Šteharnik javno priznava, da pri organizaciji treningov skuša zagovarjati poštenost in enakovrednost do vseh tekmovalk. Talent Mete, ki veleslalomu postopoma dodaja slalom, obenem pa ne skriva niti dolgoročnih superveleslalomskih ambicij, pa vendarle "zahteva" še malce več.

Bucikova do uspeha kariere, a …

Poleg Hrovatove se je v tej zimi prvič na stopničke za zmagovalke zavihtela tudi Ana Bucik, ki je bila tretja na kombinaciji v Lenzerheideju. Ob tem je dvignila tudi raven svojega veleslaloma, popustila pa v svoji paradni disciplini – slalomu. Sezono je začela z dobrim izhodiščem, ga izkoristila z dobrim devetim mestom v Leviju, nato pa zapadla v tekmovalno krizo. Pogosto je delovala razglašeno, predvsem pa, z nekaj izjemami, kot smučarka, ki nima popolnega nadzora nad smučmi. Rutinirano se je uvrščala v druge nastope, v finalu vknjižila celo petnajsto mesto, a ob tem ni nikoli skrivala, da želi doseči več. Podobno velja za drugo slovensko slalomistko Marušo Ferk. Za njo je sicer druga najboljša slalomska sezona v karieri. Z uvrstitvijo med finalistke v Aareju je izpolnila osnovni cilj, a ker na pragu tridesetih letih sile vse bolj usmerja proti slalomu, zanesljivo želi poseči še višje.

Ana Bucik verjame, da še ni rekla zadnje slalomske besede. Foto: Stanko Gruden, STA

Ocena trenerja Denisa Šteharnika

Denis Šteharnik Foto: MaPa O opravljenem delu:

"Krasi nas ekipno delo. Vsaki tekmovalki skušamo posvečati enako pozornosti. Le na ta način gremo lahko vsi skupaj naprej. Trening ni namenjen le eni tekmovalki. Vsaka dobi svoj kos pogače. Morda je zaradi tega občasno kakšna tekmovalka prikrajšana za kakšno mesto, a po drugi strani se lahko veselimo ekipnih uspehov."

O veleslalomu:

"To je paradna disciplina. Med najboljšo petnajsterico imamo tri tekmovalke. To nam zavida marsikdo. Ta voz je potegnila Ana Drev. Sledili sta Tina Robnik in Meta Hrovat. Veseli, da se je med dobitnice točk vrnila tudi Ana Bucik, čeprav smo upali, da se bo to zgodilo prej."

O potencialu Mete Hrovat:

"Izjemen potencial. Marljiva in ambiciozna smučarka, ki deluje neuničljivo. Želi trenirati in tekmovati, a pri njenem razvoju velja biti previden. Ne smemo je siliti k poškodbi, ki bi bila posledica pretreniranosti. Zdaj se je izkazala v veleslalomu. To raven mora zadržati ali jo nadgraditi, nato pa dodati slalom, kjer ima prav tako velik potencial. Pripravlja se tudi teren za dodajanje hitrih disciplin. Morda bi lahko v treh ali štirih letih razširila nabor disciplin."

O Ani Bucik:

"Dejstvo je, da je storila slalomski korak nazaj. A to je razumljivo. Do lani je bila osredotočena le na eno disciplino. Na vsako tekmo je prišla maksimalno pripravljena. Letos smo stalno razmišljali o dveh disciplinah in še o kombinaciji. S tem je bila njena, če govorimo o obsegu treninga, priprava na slalom od 30 do 40 odstotkov manjša. Za nameček ji v veleslalomu sprva ni šlo, kar se je poznalo tudi na psihološki ravni."

V novo sezono s Šteharnikom in brez radikalnih sprememb? Foto: Sportida

O Maruši Ferk:

"Pri njej se je videlo, da z mešanjem disciplin izgublja stik, zato smo letos začeli opuščati smuk. Pripravljala se je za kombinacije in slalom. Znova se je uvrstila med slalomske finalistke. Korak naprej je bil narejen, a vseeno še ne takšen, kot bi si želeli. Upal sem, da bo malce odskočila. V prihodnje bo treba razmisliti o spremembah pri opremi. Iščemo rezerve."

O opremi:

"Na tem področju smo zelo aktivni. Veliko bomo preizkušali, predvsem pri smučarskih čevljih. Po 15. aprilu bo treba sprejeti odločitev, kako naprej. "

O nadaljnjem delu z žensko reprezentanco:

"Sem prost. Pogodbe nimam, imam pa željo in ambicijo za nadaljnje sodelovanje, a ob tem tudi zahteve, ki jih bom predstavil vodstvu. Gre za mojo idejo o tem, kako bi lahko na organizacijski in finančni ravni storili korak naprej, s katerim bi poskrbeli za napredek. Osnovna ideja so boljši rezultati."