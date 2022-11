Američanka pred novim mejnikom, Ana Bucik takoj za najboljšimi, uspešna tudi Neja Dvornik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mikaela Shiffrin je na slalomu v Killingtonu v Vermontu nastopila s številko dve in ob prihodu v cilj za 22 stotink sekunde prehitela Avstrijko Katharino Liensberger. Na drugo mesto se je nato prebila Švicarka Wendy Holdener (+0,21), četrta je Slovakinja Petra Vlhova (+0,31). Ana Bucik se je iz štartne hišice pognala kot šesta, čeprav ni storila nobene večje napake, pa je skozi celotno progo izgubljala v primerjavi z vodilnimi. Ob prihodu v cilj je zaostala točno sekundo, s čimer je po prvi vožnji zasedla sedmo mesto.

Ob Bucikovi bo v drugo nastopila tudi Neja Dvornik, ki je z zaostankom 2,50 19.

Ana Bucik bo v drugo napadla iz sedme pozicije. Foto: Guliverimage

Američanka Shiffrinova je svojo 12. sezono v svetovnem pokalu začela z dvema zmagama, kar ji doslej še ni uspelo. To sta bili njeni 75. in 76. zmagi. Še šest zmag in ujela bo najuspešnejšo smučarko vseh časov, rojakinjo Lindsey Vonn (82).

Shiffrinova veleslaloma v Killingtonu še ni zmagala (drugo, tretje, četrto, peto in zdaj 13. mesto), je pa dobila prav vseh dosedanjih pet slalomskih tekem na tem prizorišču tekem svetovnega pokala na severovzhodu ZDA. Če ji uspe še šestič, bo to njena 50. slalomska zmaga v svetovnem pokalu.

Killington, slalom (Ž), prva vožnja:

