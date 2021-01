Norvežanu prvenec v Flachauu, Hadalin v finalu nazadoval

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Sebastian Foss Solevaag je zmagovalec drugega slaloma v avstrijskem Flachauu. Norvežan, ki je vodil že po prvi vožnji, je z najhitrejšo vožnjo tudi v finalu prišel do prve zmage za svetovni pokal. Drugo mesto sta zasedla Avstrijec Marco Schwarz, tretji je bil Francoz Alexis Pinturault. Štefan Hadalin je bil po prvem teku z majhnim zaostankom na 16. mestu, v finalu pa izgubil sedem mest in se moram zadovoljiti s 23. mestom.

Drugo, tretje in četrto mesto so po prvi vožnji zasedali domačini Avstrijci, Fabio Gstrein (+0,27), Manuel Feller (+0,29) in Marco Schwarz (+0,34). A v finalu Avstrijcem ni uspel nov napad na najvišjo stopničko.

Od omenjene trojice je lahko zadovoljen le Schwarz, ki je osvojil drugo mesto. V finalu pa ni bil kos danes izjemnemu Norvežanu Foss-Solevaagu, ki je zmagal z razliko kar 76 stotink sekunde. Boj za tretje mesto je dobil francoski as Alexis Pinturault (+0,95), ki je na stopničke skočil z osme pozicije po prvi vožnji. Devetindvajsetletni Norvežan Foss-Solevaag je bil prvi zmagi že zelo blizu decembra lani v Madonni di Campiglio, ko ga je prehitel le rojak Henrik Kristoffersen, ki je tokratni slalom končal na sedmem mestu.

Štefan Hadalin v finalu ni nadgradil soldine prve vožnje. Foto: Guliverimage

Hadalin izgubil sedem mest

Hadalin si je po 17. mestu na sobotnem slalomu želel v nedeljo še izboljšati uvrstitev. Po prvem teku, ki ni minil brez napak, mu je kazalo dobro. Na 16. mestu je imel sekundo in 13 stotink zaostanka za vodilnim Norvežanom, v finalu pa tega svojega solidnega izhodišča ni nagradil. Z zaostankom 2,70 sekunde je izpadel iz najboljše dvajseterice.

Drugi slovenski predstavnik Aljaž Dvornik je tako kot v soboto odstopil že v prvi vožnji.

Šesti slalom, šesti zmagovalec

Na šestem slalomu sezone smo dobili še šestega zmagovalca. Švicar Ramon Zenhäusern je zmagal v Alta Badii, Norvežan Henrik Kristoffersen v Madonni di Campiglio, Nemec Linus Strasser v Zagrebu, Avstrijec Marco Schwarz v Adelbodnu, v soboto je bil v Flachauu najhitrejši Manuel Feller, danes pa mladi 22-letni Norvežan Foss Solevaag.

Kitzbühel dobil zeleno luč za tekme konec naslednjega tedna Kitzbühel je dobil zeleno luč za tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev konec naslednjega tedna, je sporočil deželni glavar avstrijske Tirolske Günther Platter, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na legendarnem Streifu bosta v petek in soboto smuka, v nedeljo jima bo sledil še superveleslalom, tekme pa bodo potekale brez gledalcev.

