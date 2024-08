Smučarski skakalci in skakalke bi že sredi avgusta morali tekmovati v Wisli, a so bile tekme v sklopu grand prixa zaradi poškodovanega izteka skakalnice prestavljene.

Nov termin je čez dva tedna, a danes je postalo jasno, da skakalke tam ne bodo tekmovalke. Razlog pa je premajhno število prijav na tekme, saj so nekatere reprezentance že prej načrtovale, da se bodo v tem času pripravljale na prizorišču nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu.

Skakalke se bodo za točke grand prixa potegovale v Rasnovu 21. in 22. septembra, 5. in 6. oktobra pa bodo tekmovanje končale v Klingenthalu. Do zdaj so izpeljali dve tekmi poletne nagrade, na eni od tekem je zmagala Ema Klinec, ki je v seštevku tekmovanja na tretjem mestu. Nika Prevc, ki je na drugi tekmi vodila po prvi seriji, nato pa po težavah padla, je sedma.

Smučarski skakalci bodo na prestavljenih tekmah v Wisli vseeno tekmovali, čakata jih dve individualni preizkušnji.