Sezona, po kateri je ostal brez besed

"Vsi naši tekmovalci so bili na vsaki tekmi godni za zmago. Nimam besed, s katerimi bi lahko opisal sezono, sem pa izredno vesel, da se je vsem tako dobro izšlo," je po koncu sezone alpskega deskanja zadovoljen glavni trener Izidor Šušteršič. V prihodnje si želi boljših pogojev, več zaposlitvenih priložnosti za svoje varovance in več svežega vetra v slovenskem deskanju.

Slovensko deskanje je z osvojenim malim kristalnim globusom, srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu, tremi zmagami v svetovnem pokalu in dvema tretjima mestoma letos druga najuspešnejša panoga pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Glavni trener slovenske deskarske reprezentance Izidor Šušteršič jo ocenjuje kot odlično.

"Že lani sem mislil, da je sezona dobra, a letos je ekipno še precej boljša. Vsi naši tekmovalci so bili na vsaki tekmi godni za zmago. Nimam besed, s katerimi bi lahko opisal sezono, sem pa izredno vesel, da se je vsem tako dobro izšlo."

Tim Mastnak je sezono sklenil kot najboljši paralelni veleslalomist te zime. Foto: Alenka Teran Košir

"Kakor se bomo izpogajali, tako bo"

Na vprašanje, ali bodo našteti dosežki izboljšali pogajalska izhodišča slovenskih deskarjev, ni mogel odgovoriti.

"Pogovorov še nismo začeli, tako da težko rečem. Moja pogodba se izteče prihodnji mesec in za naprej ne vem, kako bo. Kakor se bomo izpogajali, tako bo. Vsekakor pa upam, da bomo na podlagi rezultatov v tej sezoni dobili boljše pogoje," je izpostavil Šušteršič, ki si želi, da mediji in sponzorji deskanju namenili večjo težo.

"Upam, da bomo na podlagi rezultatov v tej sezoni izposlovali boljše pogoje," pravi Izidor Šušteršič, glavni trener slovenske deskarske reprezentance, ki se mu konec aprila izteče pogodba. Foto: Vid Ponikvar

"Ti fantje in dekle so zvezde, v svoji zbirki imajo že več kristalnih globusov, tri olimpijske medalje in še marsikaj, a kar ne dobimo večje pozornosti, ki bi prinesla tudi večje zanimanje sponzorjev." Morda tudi zaposlitev v državni službi? "V mojih časih se je te službe delilo na podlagi vez in poznanstev, upam, da danes ni več tako in da štejejo samo rezultati."

Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta na zadnji ekipni tekmi sezone zasedla 6. mesto. Foto: SZS Na zaposlitev v državnih inštitucijah čakata Tim Mastnak, svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu in dobitnik malega kristalnega globusa za zmago v paralelni veleslalomski razvrstitvi, in Gloria Kotnik, medtem ko je Žan Košir, dobitnik vseh treh olimpijskih odličij, ki jim ima v svoji zbirki slovenskega deskanja, že nekaj let zaposlen na Finančni upravi Republike Slovenije, Rok Marguč pa pri policiji.

Člani na testiranje, mladinci na svetovno prvenstvo na Rogli

Člansko vrsto, ki je včeraj v Winterbergu v Nemčiji z ekipno tekmo (šesto mesto Tima Mastnaka in Glorie Kotnik) končala sezono, zdaj čaka obdobje testiranj, mladinci pa se bodo prihodnji mesec na domači Rogli pomerili na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Slovenske barve bodo branili štirje predstavniki, ki trenirajo pod okriljem Gašperja Oblaka, pomočnika glavnega trenerja. Poleg deskarke Sare Goltes bodo priložnost za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu, kjer so v preteklosti že zmagovali Slovenci (Jure Hafner, Tim Mastnak), dobili še Žiga Ozebek, Jernej Glavan in Gal Leskovar.

Prihodnost in želja po svežih pridobitvah

"Prihodnost slovenskega deskanja bo zelo odvisna od samega sistema. Dobro bi bilo razmišljati o tem, da bi v deskanje pritegnili mlade, morda nekdanje smučarje, ki so se odločili za slovo od alpskega smučanja. Morda bi se lahko preizkusili še v deskanju. Če bi se zanje pripravil program, kdo ve, morda bi se kdo našel v tem. Nekdo, ki je bil dober na 'kanti', ima dober občutek in bi se lahko dobro peljal tudi na deski. Leta gredo mimo, mi imamo še vedno iste tekmovalce, novih pa ni," je opozoril glavni trener slovenske deskarske reprezentance.