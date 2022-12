Bo katera Mikaeli Shiffrin preprečila zmagoviti "hat-trick"?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To bodo ameriški šampionki in vodilni smučarki skupnega seštevka svetovnega pokala poskušale preprečiti tudi tri Slovenke. Ana Bucik s startno številko 20, Tina Robnik (38) in Neja Dvornik (54). Tekma se bo prvo vožnjo začela ob 10. uri, finale z najboljšimi 30 smučarkami bo ob 13. uri.

Ana Bucik je letos naša najboljša veleslalomistka, v tem seštevku zaseda 17. mesto (je tudi edina slovenska dobitnica veleslalomskih točk svetovnega pokala v tej zimi), včeraj pa je bila 14. Za zmagovalko Shiffrinovo je Novogoričanka zaostala dve sekundi in 35 stotink. "Prva vožnja mi je dobro uspela, v drugi pa sem bila s težiščem malce preveč nazaj in nisem bila dovolj napadalna za tako postavitev, kot bi morala biti. Jutri bo to treba popraviti," je povedala po včerajšnji tekmi. Robnikova se včeraj ni uvrstila v finale, Dvornikova pa je odstopila na prvi progi.

V tej zimi nobeni smučarki še ni uspelo ponoviti zmage na veleslalomu. Prvega v Killingotinu v ZDA je dobila Švicarka Lara Gut-Behrami, v Sestrieru je slavila Italijanka Marta Bassino, nazadnje v Semmeringu pa, kot že rečeno, Mikaela Shiffrin. Bassinova tudi vodi v posebnem seštevku discipline.

V četrtek v Semmeringu alpske smučarke čaka še slalomska tekma, prve tekme novega leta pa bo gostil Zagreb. Tam bosta 4. in 5. januarja 2023 dva slaloma za svetovni pokal. Za konec tedna 7. in 8. januarja pa se bo karavana ustavila v Sloveniji, tokratno Zlato lisico bo gostila Kranjska Gora.

Semmering, veleslalom, startni seznam:

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 675 točk

2. Sofia Goggia (Ita) 470

3. Petra Vlhova (Slk) 420

4. Wendy Holdener (Švi) 384

5. Corinne Suter (Švi) 334

6. Elena Curtoni (Ita) 306

7. Lara Gut-Behrami (Švi) 291

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 289

9. Sara Hector (Šve) 279

10. Marta Bassino (Ita) 275

...

14. Ilka Štuhec (Slo) 208

19. Ana Bucik (Slo) 156

56. Neja Dvornik (Slo) 36

... Veleslalom: 1. Marta Bassino (Ita) 240 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 190

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 172

4. Sara Hector (Šve) 172

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 160

...

17. Ana Bucik (Slo) 38

