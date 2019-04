Ruska prevlada na Rogli, slovenske navijače navdušila deskarka z roko v mavcu

Prva dva dneva svetovnega mladinskega prvenstva v paralelnih disciplinah na Rogli so prevladovali ruski deskarke in deskarji, za najboljša slovenska dosežka na torkovem slalomu i sredinem veleslalomu pa je poskrbela Sara Goltes, ki se je kljub mavcu na roki (zlomljen prst) obakrat uvrstila v finale in zasedla sedmo ter deseto mesto.

Naslova svetovnih prvakov do 20 let sta na veleslalomu pobrala Anastazija Kuročkina in Dimitri Loginov iz Rusije, v slalomu pa njuna rojakinja Maria Valova in Ukrajinec Mihaljo Haruk.

Za najboljša slovenska izida je s sedmim in desetim mestom poskrbela Sara Goltes. "Zelo sem zadovoljna, predvsem glede na dejstvo, da sem tekmovala z mavcem na roki," je 18-letna Trboveljčanka povedala po slalomski tekmi. Njena boljša disciplina pa je vendarle veleslalom.

Najbolj zadovoljni so v ruskem taboru, kjer so v torek slavili zlati medalji Anastazije Kuročkine in Dimitrija Loginova. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Prav na tem, dan prej, se je poškodovala v kvalifikacijah, ko je z roko udarila v enega izmed količkov in tako v finalu deskala z bolečinami v roki, kar jo je oviralo predvsem na štartu, a nad sedmim mestom ni bila razočarana: "Uresničila sem svoj cilj, ki je bil realen. Vedno si postavljam realne cilje. Upala pa sem sicer na stopničke, saj sem se med tekmo dobro počutila."

Sara Glavan (na fotografiji še Gal Leskovar) je tekmovala z zlomljenim prstom. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Preostali slovenski tekmovalci so v obeh disciplinah končali že v kvalifikacijah. Druga Slovenka na veleslalomski tekmi, Urška Kadilnik, je zasedla končno 48. mesto, v moški konkurenci pa je debitant Gal Leskovar v prvi vožnji naredil napako, odstopil in ostal brez uvrstitve, Žiga Ozebek je bil 51., edini od naših, ki se mu je uspelo uvrstiti v drugo kvalifikacijsko vožnjo, Jernej Glavan, pa 31.

Jernej Glavan je bil najboljši slovenski tekmovalec v moški konkurenci. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Še nekoliko slabše jim je šlo na sredinem slalomu, ki ga je Kadilnikova končala na 55. mestu med 58 nastopajočimi deskarkami, Ozebek je osvojil 43. mesto, Glavan 57. in Leskovar 65. med 67 deskarji.

Mlade deskarke in deskarje sta na Jasi spodbujala tudi članska reprezentanta Rok Marguč in Žan Košir (na sliki). Foto: Morgan Kristan/Sportida

Jutri dopoldne bo na sporedu še ekipna tekma. "Nastopili bosta dve naši dvojici. Prva je seveda Goltes-Glavan, druga pa Kadilnik-Ozebek, Leskovar se seli med predtekmovalce," se je odločil trener mladincev Gašper Oblak, navdušen nad predstavama Sare Goltes: "Nad Sarino predstavo in tudi rezultatom. Sara je dosegla nov vrhunski rezultat, in to kljub zlomljenemu prstu. Fantje so pokazali ogromno potenciala, a vidnega rezultata tokrat žal ni bilo. Prepričan pa sem, da se bodo izkazali v prihodnje, saj so izredno motivirani za delo."

Preberite še: