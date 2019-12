Popolno norveško slavje, Lampičevi se želja ni uresničila

Žensko preizkušnjo za svetovni pokal na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki je v Ruki prepričljivo dobila norveška smučarska tekačica Therese Johaugh, ki se je v smučino podala kot prva in na koncu postala zmagovalka tridnevne finske turneje. Drugo in tretje mesto sta prav tako zasedli Norvežanki Heidi Weng (+1:11,3), ki je startala kot deseta, in Astrid Uhrenholdt Jacobsen (+1:13,3), ki je startala kot peta. Slovenka Anamarija Lampič je startala kot deveta, želja, da bi ostala med deseterico, se ji ni uresničila. Na koncu je osvojila 21. mesto.

Američanka Sadie Bjornsen, ki je startala kot druga z zaostankom 20 sekund, je na koncu osvojila četrto mesto (+1:27,9), Finka Krista Parmakoski, ki se je s starta podala kot tretja, pa je končala na šestem mestu (+1:41,0).

Lampičeva je startala z zaostankom dobre minute, na koncu današnje preizkušnje pa je za zmagovalko zaostala za nekaj več kot tri minute (+3:07,1), izgubila precej mest in zasedla 21. mesto. Lampičeva je na petkovem uvodu sezone zasedla deveto mesto, v sprintu je tekmovala tudi Katja Višnar, ki je bila osma. V soboto je Lampičeva na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem koraku zasedla 14. mesto.

"Na prosti tehniki bo treba še delati"

"Danes je bilo ekstremno mrzlo, veter je dodal še dodaten minus. Vse smo bile zavite v bunde do sekunde pred samim štartom. Prva dva kroga sem najbolj trpela, v tretjem krogu me je ujela ena skupina, enostavno jih nisem mogla držati, čeprav sem vedela, da moram biti zraven, a ni šlo. Zadnji krog je bil najboljši od vseh. Sem zadovoljna z nekaterimi deli, a bo potrebno še delati na prosti tehniki. Petek in sobota sta bila odlična dneva, danes malo manj, a še vseeno sem res zadovoljna, da sem začela sezono tako kot sem si nekaj let le želela," je sklenila Lampičeva.

Anamarija Lampič je zasedla 21. mesto. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Brodar zadovoljen s koncem tedna

Po prvem tekmovalnem vikendu v novi sezoni je glavni trener Nejc Brodar najprej potegnil črto pod današnjim zasledovanjem: "Ana morda že na pogled danes ni delovala tako sveže, kar je glede na to, da je to tretja tekma v treh dneh razumljivo. Cilj je bil izpolnjen, škoda morda le uvrstitve med najboljših dvajset, a vseeno moramo biti s celotnim vikendom zadovoljni. Šprint je naša paradna disciplina, dve dekleti sta bili med deset, v točkah je bil tudi Janez. Škoda za bolezen Miha, verjamem da bi bil tudi med najboljših 30. Vemo, da je Ana naša najmočnejša na razdaljah, fantje pa bodo morali še nekaj kilometrov preteči, da bodo prišli na želeni nivo. Z dobrim delom čez poletje in tudi v naprej pa se nam rezultati lahko le izboljšujejo."

"Cilj je bil izpolnjen, škoda morda le uvrstitve med najboljših dvajset, a vseeno moramo biti s celotnim vikendom zadovoljni," pravi Nejc Brodar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Glavni trener je nato usmeril pogled še naprej: "Tekmovalci jutri potujejo proti domu, servisna in spremljevalna ekipa pa danes. Konec tedna imam v načrtu petdnevni trening v italijanskem Livignu, potem pa se bomo od tam preselili neposredno na naslednjo postajo svetovnega pokala v Davosu, torej bomo Lillehammer prihodnji teden izpustili. Dokončna ekipa za Davos bo znana po prvih tekmah evropskega pokala na Pokljuki prihodnji konec tedna. Zagotovo bodo v Davosu tekmovali tisti, ki so bili v Ruki, računam še na Alenko Čebašek in Vesno Fabjan in morda kakšnega mladega tekmovalca."

Lillehammer bodo izpustili in se pridružili v Davosu

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Lillehammerju, kjer pa slovenske ekipe ne bo, saj sta na sporedu skiatlon in štafetna preizkušnja. Znova se bodo karavani pridružili čez dva tedna na sprinterskem koncu tedna v Davosu, nato pa že sledita predbožični preizkušnji v Planici 21. in 22. decembra.

Zasledovanje, 10 km, prosta tehnika (ž):

Zasledovanje, 15 km, prosta tehnika (m):

