Anamarija Lampič je bila zelo uspešna tudi na 10-kilometrski razdalji

Potem ko so smučarski tekači sezono odprli v petek s sprintom, so danes tekačice v Ruki na Finskem tekmovale na 10-kilometrski razdalji v prostem koraku. Zmagala je Norvežanka Therese Johaugh pred Finko Kristo Parmakoski in Rusinjo Natalijo Neprijajevo. Slovenka Anamarija Lampič je osvojila 14. mesto.

Norvežanka je za 54. zmago v svetovnem pokalu s progo opravila v času 26:47,5 minute in je najbližjo zasledovalko prehitela za pol minute. Lampičeva je zastala 1:18,3 minute.

Lampičeva je na petkovem uvodu sezone zasedla deveto mesto, v sprintu je tekmovala tudi Katja Višnar, ki je bila osma.

"Na ogrevanju ni bilo vse po načrtu. Bila sem malo utrujena, tudi s smučmi nisem bila ravno zadovoljna, a smo vse uredili pravočasno. Potem je šlo po načrtu. Že po prvem kilometru, kjer je stal Nejc, sem videla, da sem zraven, med dvajseterico, tako da sem samo grizla in se borila do cilja. Rezultat je super," je povedala Lampičeva po mrzli preizkušnji v Ruki.

Zadovoljen tudi Nejc Brodar

Glavni trener Nejc Brodar pa je njen nastop ocenil takole: "Eden boljših rezultatov na razdalji za Ano na začetku sezone. Vemo, da potrebuje nekaj tekem, da pride v tekmovalni ritem. Že včeraj je pokazala, da ima trenutno dobro pripravljenost in danes je to unovčila. Lahko bi špekulirali, kaj bi bilo, če bi bila še za deset sekund hitrejša in bi bila na koncu med deseterico. Mislim pa, da je lepo stopnjevala čez celotno tekmo, na koncu je zmanjševala zaostanek in moramo biti zadovoljni z njenim nastopom."

V nedeljo dekleta čaka še zasledovanje na 10-kilometrski preizkušnji v prosti tehniki. Po dveh preizkušnjah vodi Johaugova s prednostjo slabih 20 sekund pred Američanko Sadie Bjornsen, tretja je Parmakoskijeva, Lampičeva pa z zaostankom dobre minute zaseda deveto mesto.

"V nedeljo nas čaka še zadnji del tridnevne turneje v Ruki. Ana je trenutno skupno med najboljšo deseterico, gremo na to, da mesto obranimo. Če bi prvo postajo svetovnega pokala končali med najboljšo deseterico, smo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni," pred nedeljsko tekmo pravi Brodar.

Na 15 k razdalji med moškimi nastopa tudi Janez Lampič, ki je v petek osvojil točke v sprintu.