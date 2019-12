Bo nedelja manj kaotična? Sedmerica Slovencev ob 14.45 v boj za tekmo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ruki, kjer so v soboto skakalci zaradi diskvalifikacij odpadali eden za drugim, bo danes na sporedu še druga posamična tekma. Kvalifikacije, v katerih bo nastopilo tudi sedem Slovencev, se bodo začele ob 14.45, prva serija se bo začela ob 16.30.

Smučarji skakalci bodo na Finskem opravili še drugo individualno preizkušnjo tega konca tedna. 65 skakalcev se bo ob 14.45 podalo v boj za 50 prostih mest na tekmi. Med njimi bo tudi slovenska sedmerica.

Anže Semenič, ki je bil v soboto še drugič v novi sezoni diskvalificiran, bo imel številko 27, sledili mu bodo Tilen Bartol (28), Rok Justin (30), Peter Prevc (43), Domen Prevc (50), Timi Zajc (60) in Anže Lanišek (64). Slednji je po sobotni diskvalifikaciji Petra Prevca in Mariusa Lindvika s petega mesta napredoval na tretje in še na drugi posamični tekmi sezone pristal na zmagovalnem odru. Lanišek je trenutno drugi skakalec svetovnega pokala. Pred njim je le dvakratni zmagovalec Norvežan Daniel Andre Tande.

Bo nedelja v Ruki bolj mirna? Prva serija je predvidena za 16.30.

Ruka, kvalifikacije

