V živo: Peter Prevc odlično, težave Graneruda in Kobajašija

Glavni trener slovenskega tabora Robert Hrgota na tekmi računa na vseh šest varovancev. Kot prvi je skočil Tilen Bartol, a bo s 117,5 metra dolgim skokom prekratek za točke. Tudi Lovro Kos, ki se je v kvalifikacijah izkazal s desetim mestom, je bil s 125,5 metra prekratek za finalni serijo.

Odlično je skočil Peter Prevc, ki je pristal pri 142 metrih in prevzel vodstvo.

Na nastop čakajo še Timi Zajc (61), Cene Prevc (63) in Anže Lanišek (67).

Ponovno ga je v kvalifikacijah polomil zmagovalec zadnjega svetovnega pokala Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je pristal pri 106 metrih in z 58. mestom še drugič zapored ostal brez tekme. Že pred kvalifikacijami je moral misli na današnjo tekmo opustiti sobotni zmagovalec Rjoju Kobajaši, ki je bil na testiranju na covid-19 pozitiven.

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Uro in pol pred začetkom nedeljske posamične tekme v Ruki so opravili še kvalifikacije, skozi katere so se uspešno prebili vsi slovenski skakalci.

Najbolje se je v teh znašel vodilni v skupnem seštevku Nemec Karl Geiger, ki je pristal pri 143,5 metra in za dobre tri točke prehitel Avstrijca Jana Hoerla. Tretji je bil Nemec Markus Eisenbichler. Drugi s sobotne tekme Anže Lanišek je v kvalifikacijah skočil v izjemno zahtevnih razmerah, prejel je deset točk vetrovnega pribitka, in s 130 metri zasedel šesto mesto. Lovro Kos je pristal pri 136 metrih in zasedel visoko deseto mesto, Peter Prevc (132,5) je bil 16., Cene Prevc (129) 27., Timi Zajc (115) 39., Tilen Bartol (117) pa 49.

