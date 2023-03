36-letni Marguč po štirih letih spet na zmagovalnem odru!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Berchtesgadnu v Nemčiji se je z zmago Čehinje Ester Ledecke in Avstrijca Fabiana Obmanna končala sezona deskarjev v paralelnem slalomu. Za izjemno veselje v slovenskem taboru je s tretjim mestom poskrbel 36-letni Rok Marguč, ki je prvič po januarju 2019 stopil na zmagovalni oder. Tim Mastnak (6. čas kvalifikacij) in Gloria Kotnik (14. mesto v kvalifikacijah) sta se poslovila v osmini finala, Žan Košir pa po veliki napaki že v predtekmovanju (27. mesto). V nedeljo bo na istem prizorišču še ekipna tekma. Slovenske barve bosta zastopala Kotnikova in Košir.