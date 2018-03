Prvakinja, ki želi obuditi izumirajočo smučarsko vrsto

META HROVAT

Za Meto Hrovat mnogi pravijo, da je ime prihodnosti slovenskega smučanja. Foto: Sportida

Čeprav jo telo že opozarja, da je bila sezona dolga in naporna, saj je ob treningih in nedavni vlogi predtekmovalke na pokalu Vitranc od söldenskega veleslaloma do danes zbrala že 40 štartov na različnih tekmovalnih ravneh, pa zaradi zimskega oklepa, ki je zaobjel tudi Slovenijo, čuti, da ima še dovolj energije za zadnji del. "Če je vse naokrog belo, nimam občutka bližajoče se pomladi. Osredotočenost je zato še na želeni ravni. S tem sem imela v preteklosti, ko je bilo marca že precej toplo, kar nekaj težav," razmišlja Gorenjka, ki jo do konca sezone svetovnega pokala čakajo še štiri preizkušnje.

Že ta teden bo prvič v karieri nastopala v Ofterschwangu, nato pa jo čaka še veliki finale svetovnega pokala v Aareju, kjer bo lahko nastopila v obeh disciplinah. V veleslalomu celo kot prvokategornica, medtem ko bo slalomsko priložnost dobila kot aktualna mladinska svetovna prvakinja. Pravi, da Aare zelo dobro pozna. Navdušena je nad tamkajšnjimi tereni. Trdi celo, da je to njeno najljubše smučišče. To ni dober znak le pred finalom svetovnega pokala, temveč tudi z vidika svetovnega prvenstva, ki ga bo to švedsko zimskošportno središče gostilo prihodnje leto.

Na ZOI 2018: 14. v veleslalomu in 21. v slalomu Foto: Sportida Pika na i kakovostni sezoni

O rezultatskih pričakovanjih ali svojem dometu, sledeč svojim načelom, ne želi razpravljati. Tudi na pretekle dosežke, vključno s prvo uvrstitvijo na stopničke svetovnega pokala, se nerada ozira. "Ne bom dejala, da sem na tiste stopničke pozabila. A med sezono o doseženih rezultatih nočem razmišljati. Zakaj? To mi pri mojem napredovanju ne bi prav nič pomagalo. Bilo bi povsem nesmiselno. Zavedam se, da se moram posvečati predvsem svojemu smučanju. Tukaj me namreč čaka še zelo veliko dela," pravi Hrovatova.

Ne glede na "nezaželene teme" pa je kot na dlani, da je Meti letos uspelo narediti nekaj odločnih korakov naprej. Od mladinske konkurence se je poslovila z dvema kolajnama na svetovnem prvenstvu. V svetovnem pokalu se je po postopnem napredku prebila med veleslalomske prvokategornice. Na debitantskem olimpijskem nastopu je pustila dober vtis. Obenem je v evropskem pokalu presegla mejo 450 točk, kar pomeni, da bo imela v prihodnji zimi dobro štartno izhodišče na vseh tekmah.

Širiti obzorja

Zadnje je pomembno predvsem zaradi želje po dodajanju disciplin. Najobetavnejša slovenska smučarka se namreč še zdaleč noče zadovoljiti le z veleslalomom in slalomom, ki ga postopoma dodaja. "Od nekdaj imam željo po napredku tudi v hitrih disciplinah. V prvi vrsti v superveleslalomu. Želim širiti svoja smučarska obzorja. Ne želim biti specialistka. Ne bom se osredotočala le na eno disciplino. Želim biti tista, ki bo znala nastopati na vseh tekmah," pripoveduje mlada Gorenjka.

V pretekli zimi je zbrala 19 točk svetovnega pokala. V letošnji že 145. Foto: Sportida

Vsestranski smučarji sicer postajajo prava redkost. So kot izumirajoča vrsta. "No, glede na to, da vsestranski smučarji, kot ste dejali, izumirajo, je to dokaz, kako težko je gojiti vse discipline. V vsaki disciplini je veliko specialistk, a trdim, da je še vedno mogoče dobro nastopati v več disciplinah. Tudi Marcel Hirscher je že znal dokazati, da je lahko poleg obeh tehničnih disciplin dober tudi v superveleslalalomu," odgovarja Hrovatova, ki naj bi bila zaradi svoje nadarjenost zanimiva tudi za druge opremljevalce smuči. Bi lahko poletje postreglo s kakšnim prestopom? "Ne nagibam se v nobeno smer. Testirala bom, saj sem po naravi zelo radovedna, a s Stöcklijem sem bila v zadnjih dveh sezonah zadovoljna. Dobro se počutim," je pogovor sklenila najmlajša članica ekipe svetovnega pokala.