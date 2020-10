Ulaga zanika očitke o domnevnem izsiljevanju Kranjca, Prevca, Tepeša ...

Nekdanji direktor nordijskih reprezentanc Slovenije in Smučarske zveze Slovenije Primož Ulaga je na današnjem predobravnavnem naroku na sodišču v Ljubljani zanikal očitke o domnevnem izsiljevanju športnikov in okoriščanju, poročajo slovenski mediji. Tožilstvo mu očita štiri dejanja nezakonitega prejemanja daril.

Gre za dejanja iz sezone 2012/13, ko naj bi v vlogi predsednika SZS reprezentantom pomagal pri iskanju osebnih sponzorjev, za to pa zahteval provizijo. Takratni skakalni asi Robert Kranjec, ta je pred časom o tem spregovoril tudi za časnik Dnevnik, Peter Prevc in Jurij Tepeš mu očitajo izsiljevanje. Zahteval naj bi osem odstotno provizijo.

"Ne čutim se krivega"

A Ulaga vse to zanika. "Ne čutim se krivega in krivde po obtožnici ne priznam. Od nikogar nikoli nisem nič zahteval ali koga celo izsiljeval v zvezi s sponzorskimi oziroma donatorskimi sredstvi, da mi torej izplača nagrado oziroma provizijo," Ulago povzema Večer.

Kot je povedal za Kanal A, ima šport po njegovem mnenju svoje zakonitosti, v katerem nastopajo športniki, trenerji, menedžerji, sponzorji, odvetniki in drugi. Ulaga poudarja, da izsiljevanja ni bilo, zato je obtožbe označil za nizke udarce in napovedal, da bo na pričanje povabil tudi nekdanja velikana slovenskega zimskega športa Petro Majdič in Primoža Peterko. Kot pravi, je tekmovalcem omogočal boljše pogodbe in večje prihodke, za to pa je zahteval provizijo, kar je po njegovem mnenju veljavna praksa v športu.

Peter Prevc in Robert Kranjec Ulagi provizije nista izplačala. Foto: Sportida

Grozi mu do pet let zapora

Med tistimi, ki so Ulagi plačali provizijo, naj bi bili trenerja Nejc Frank in Janez Grilc ter skakalec Andraž Pograjc. Tepeš, Prevc in Kranjec mu provizij niso izplačali, a je po prepričanju tožilstva kazniva že sama zahteva.

Mediji so si enotni, da je prav ta afera Ulago nato leta 2013 odnesla z mesta predsednika zveze. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do pet let zapora, sodišče pa mora zadevo zaključiti do leta 2023, ko bo zastarala.

Ulaga se ni znašel prvič na sodišču. Sodili so mu tudi že na kranjskem okrožnem sodišču, kjer je bil 2018 pravnomočno oproščen kaznivega dejanja preslepitve v zvezi s svojo nekdanjo visoko funkcijo v SZS.

