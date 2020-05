Peter Prevc: Ne vem, kje lahko še režemo. "Požrešni" nikoli nismo bili. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja sezona je zaradi pandemije novega koronavirusa in z njo povezanega predčasnega konca slovenskim smučarskim skokom in nordijski kombinaciji prinesla sto tisoč evrov izgube. Plače zaposlenih so znižali, bonusi bodo prišli pozneje, prilagoditev bo veliko.