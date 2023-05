"Bogata dediščina, vrhunski rezultati, znanje, izkušnje, predvsem pa strast, ki jo imamo v naši veliki smučarski družini, so izjemna popotnica ob vstopu v novo stoletje, ki ga začenjamo z veliko mero optimizma in ambicije. Zato vam nocoj želim sporočiti, da bom prihodnje leto izvršnemu odboru Smučarske zveze Slovenije predlagal, da sprožimo postopke in vložimo kandidaturo za naslednje nordijsko SP v Planici s ciljnim letom 2031," je napovedal predsednik krovne nacionalne smučarske organizacije.

Smrekar je v svojem govoru predstavil dosežke po njegovem mnenju izjemno uspešne sezone športnikov pod okriljem SZS, z vrhuncem na domačem SP v nordijskem smučanju.

Ob tem se je zahvalil vsem prostovoljcem in sodelavcem, ki so "uresničili stoletne sanje in organizirali SP". "Danes vam lahko zagotovim, da je bilo prvenstvo uspešno v več pogledih, tudi s pozitivnim finančnim rezultatom, katerega podrobnosti bodo znane takoj po organizaciji mladinskega SP v nordijskem smučanju, ki ga bo gostila Planica februarja prihodnje leto," je dejal Smrekar.

Foto: Guliverimage

"Ime Slovenije in Planice smo ponesli v svet s preko 400 milijonov televizijskega dosega, 211 milijonov omembami na spletu in družabnih omrežjih. Izpeljali smo vsa tekmovanja in vse protokolarne dogodke brez napake, gostili veliko mednarodnih srečanj in konferenc, prejeli pohvale direktorjev tekmovanj, Mednarodne smučarske zveze, reprezentanc in vseh udeležencev tega prečudovitega dogodka ter na koncu navdušili z uvodno slovesnostjo, ki nam je dala novo himno Oj, Triglav moj dom," je naštel Smrekar.

Formiral skupini zunanjih strokovnjakov

Predsednik SZS se je odzval tudi na javne polemike, povezane z obiskanostjo SP, in v zvezi s tem dejal: "Ob vsem naštetem pa nam ni uspelo uresničiti ambicije po velikem številu obiskovalcev na športnih prizoriščih, zato sem formiral skupino zunanjih strokovnjakov, ki to področje podrobno analizira in bo pokazala na razloge. Hkrati pa podala tudi predloge ukrepov."

"In to ne zato, ker bi iskali izgovore ali krivca, ampak zato, da bi se na napakah učili in bili v bodoče tudi na tem področju bolj uspešni," je poudaril predsednik SZS.