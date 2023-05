Poklon častitljivemu jubileju in zimskim uspehom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarska zveza Slovenije je na nocojšnji slovesnosti na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani počastila stoletnico organiziranega delovanja smučanja na Slovenskem. Na večeru šampionov so pogled usmerili tudi v preteklo sezono, v kateri so slovenski zimski športniki osvajali največje svetovne lovorike, ter jih za uspehe nagradili.

Smučanje ima na Slovenskem dolgo tradicijo. Leta 1920 so na pobudo 70 smučarjev ustanovil prvi smučarski klub v Sloveniji. Istega leta je bil ustanovljen zimskošportni odsek pri slovenski športni zvezi, ki se je leta 1922 preimenoval v jugoslovansko zimskošportno zvezo (JZŠS) s sedežem v Ljubljani s prvim predsednikom Franom Jesenkom. Ta je že leta 1924 postala tudi članica Mednarodne smučarske zveze (Fis).

Smučarska zveza Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1948, je s svojo predhodnico del organizirane mednarodne smučarske srenje od samih začetkov delovanja.

Foto: Daniel Novakovič/STA "Zimske športe je spremljalo veliko uspehov, ki so krepili in utrjevali slovensko identiteto. Zato mi je v veliko čast, da lahko danes pozdravim vas, naše srčne športnice in športnike, naše junake zime. Z vašimi uspehi ste ključni ambasadorji naše domovine po svetu," je zbrane uvodoma nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

"Šport je zaradi zgledov in vrednot, ki jih poudarja, zelo pomemben, saj dviguje duh celotne družbe, predvsem pa daje pomemben zgled mladim. Zato se vam želim zahvaliti predvsem za to, da nas povezujete in nam dokazujete, da moramo vedno stremeti k višjim ciljem ter si upati," je nadaljevala slovenska predsednica.

"Zmoremo več, je vodilo v športu, ki ga moramo privzgajati že našim mladim, nanj pa se moramo prav vsi spomniti vsak dan, da bomo lahko našo Slovenijo vodili naprej v prihodnost, ki si jo želimo. Prihodnost, kjer bomo še naprej ponosni na dosežke, ki jih naša država dosega na prav vseh področjih," je med drugim poudarila predsednica.

Navzoče je v imenu gostitelja nagovoril predsednik SZS Enzo Smrekar. V nagovoru je zbrane seznanil, da se je odločil, da bo na podlagi uspešne organizacije letošnjega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici izvršilnemu odboru SZS predlagal vložitev kandidature za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031.

Smučarska zveza Slovenije je konec aprila že vložila kandidaturo za svetovno prvenstvo v poletih, ki bo leta 2028.

Nocoj so na velikem zaslonu premierno predvajali dokumentarni film z naslovom Stoletje smučanja.

Po ogledu filma, režiral ga je Toni Cahunek, so nagradili športnice in športnike za izstopajoče dosežke.

Kipec bloškega smučarja, ki ga prejmejo tekmovalci za uvrstitev med najboljšo trojico na preizkušnjah najvišje mednarodne ravni, sta za posamične dosežke v alpskem smučanju prejela Ilka Štuhec in Žan Kranjec.

V biatlonu je v minuli zimi navdušil Jakov Fak, ki si je prislužil svoj kipec bloškega smučarja, v deskanju na snegu so se v prejšnji sezoni na zmagovalni oder med svetovno elito zavihteli Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Rok Marguč.

Foto: Daniel Novakovič/STA Največ bloških kipcev so podelili v smučarskih skokih. Na posamičnih preizkušnjah so navduševali Ema Klinec, Nika Križnar, Urša Bogataj, Nika Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Domen Prevc. Kipec bloškega smučarja je pripadel tudi ekipam v smučarskih skokih, tudi ekipi svetovnih prvakov z Zajcem, Laniškom, Lovrom Kosom in Žigo Jelarjem.