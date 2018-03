Skrivnostne poti skladbe, ki jo pozna vsak Slovenec #video

Zgodbe, ki jih piše Planica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skladba Planica, Planica je nekakšen sinonim za Planico in slovenske smučarske skoke in polete. V različici, ki jo poznamo danes, jo je Ansambel bratov Avsenik prvič izvedel na odprtju svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, 15. marca 1979, na odru tik ob domu RTV.

Skozi serijo člankov pod ključno besedo Zgodbe, ki jih piše Planica, odštevamo dneve do konca sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki ga že tradicionalno gosti Planica.

Najprej za 200 metrov, kaj pa letos?

V prvih letih so znani napev zavrteli ob vsakem poletu, daljšem od 200 metrov, a ker so športni orli to znamko začeli premagovati kot za šalo, se je tudi točka, ki označuje "vklop" Planice, z leti spreminjala. Letošnja mejna znamka bo znana v sredo, ko bodo skakalci opravili s poskusnimi skoki, oziroma v četrtek dopoldne.

Foto: Vid Ponikvar

Avtor glasbe za skladbo Planica, Planica je legendarni Slavko Avsenik, besedilo je delo znanega tekstopisca in urednika na nekdanjem Radiu Ljubljana Marjana Stareta (menda ni v sorodu s komentatorjem smučarskih skokov na nacionalni televiziji Andrejem Staretom), aranžma pa je pripravil Slavkov brat Vilko Avsenik. Čast vokalne izvedbe je pripadla pevkama Emi Prodnik in Jožici Svete ter pevcu Alfiju Nipiču.

Video: Ansambel bratov Avsenik je Planico, Planico prvič odigral na odprtju SP v poletih leta 1979: <br />

Od Na morje, na morje, do Zdaj dilce na rame ...

A kot je povedal vnuk Slavka Avsenika Sašo Avsenik, je skladba nastala že precej pred letom 1979.

"Vilko (Avsenik, op. a.) se spominja, da je skladba nastala že leta 1965, nosila pa je delovni naslov Na morje, na morje. Pozneje se je preimenovala v Smučarsko, besedilo zanjo je napisal Ferry Souvan, uvrstili pa so jo na ploščo z naslovom Lepe ste ve Karavanke, ki je bila stilsko zelo razgibana. Refren se je glasil: Zdaj dilce na rame, na širne poljane …" Sašo Avsenik, tudi sam harmonikar, ob dedkovi harmoniki Foto: Mediaspeed

Avsenik je bil vse življenje ljubitelj smučarskih skokov

A zgodba s tem še ni končana. Slavko Avsenik, ki se je v mladosti ukvarjal s smučarskimi skoki in je ta šport spremljal vse življenje, kot se spominja njegov vnuk, je tekme gledal vse do zadnjega, si je ob tej melodiji vedno prepeval refren Planica, Planica, snežena kraljica, le kdo je ne pozna, lepote iz snega.

"Refrenski del je napisal sam, nato pa povabil Marjana Stareta, da dokonča besedilo. Planica, kot jo poznamo danes, je leta 1979 izšla na dvojnem albumu Vesele urice," je povedal Sašo, ki z Ansamblom Saše Avsenika uspešno nadaljuje Avsenikovo tradicijo.

Skladbo Planica, Planica večkrat igrajo tudi na veselicah doma in v tujini, še posebej pa je priljubljena na severu Nemčije.

Slavko Avsenik: Žal mi je le, da so mi preprečili skok s stometrske skakalnice

Aleksi Jercog v družbi Slavka Avsenika. Fotografija je bila posneta septembra 2013. Avsenikovo povezavo s Planico nam je pred časom razkril tudi Aleksi Jercog, avtor knjige Zlati zvoki, ki povzema Avsenikovo diskografsko zapuščino in opisuje življenje in delo bratov Avsenik.



"Planica je v srcu Slavka Avsenika vedno zasedala posebno mesto," poudarja Jercog. "Kot član jugoslovanske reprezentance smučarskih skakalcev se je namreč prav tam dokopal do svojega najboljšega športnega dosežka. Na Bloudkovi 80-metrski skakalnici je skočil 74 metrov. A še bolj kot po daljavi se je Slavko odlikoval v slogu, ki mu ga je marsikdo zavidal," pripoveduje Jercog. Aleksi Jercog: Avseniki so bili zame ikone in so še vedno #intervju Menda je bila Planica zanj sanjska destinacija. Jercogu je v enem od pogovorov zaupal, da je zanj vedno imela poseben čar. "Kot športnik sem tam vedno imel pravljični občutek. Žal mi je le, da so mi preprečili skok s stometrske skakalnice," je Avsenik, ki je že aprila leta 1968 s svojimi glasbeniki priredil samostojni koncert za dograditev skakalnice, leta 1979 pa je Ansambel bratov Avsenik z izkupičkom nekaterih svojih koncertov prispeval k obnovitvi 180-metrske skakalnice, pred leti zaupal avtorju knjige Zlati zvoki.



Avsenik je smučarskoskakalno kariero končal zaradi hudega padca v Celovcu in se je intenzivno posvetil igranju harmonike.

Skladbo Planica, Planica zdaj izvaja Ansambel Saša Avsenika

<br />

Besedilo skladbe Planica, Planica: Planica, Planica snežna kraljica! Le kdo je ne pozna - lepote iz snega? *** Skakalci kot ptice letijo pod nebo in slavo Planice v širni svet neso. *** Pozdrav neustrašnim junakom daljav, prijateljem strmih snežnih planjav! Slava, čast velja vsem skakalcem tega sveta! *** Junaki Planice letijo kot ptice, spet slava gre v svet za dolgo vrsto let! *** Planica, Planica, še pridemo nazaj, v Planico, Planico, pod Ponce v zimski raj!

Foto: Žiga Zupan/Sportida