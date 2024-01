Pozabiti in se umiriti

Po psihološko zelo težki soboti, potem ko je imel slovenski skakalec Timi Zajc smolo z vetrom in posledično ostal brez zlatega odličja ter se moral zadovoljiti z bronom, je danes ob 14. uri na svetovnem prvenstvu na Kulmu čas za ekipno preizkušnjo, na kateri bo slovenska četverica v sestavi Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc branila zlato medaljo iz Vikersunda.

Prav vsi štirje slovenski orli (Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc) so bili po sobotni posamični preizkušnji na svetovnem prvenstvu razočarani, saj so verjeli, da bo Zajc osvojil zlato medaljo. Vendarle je bil v petek pri prvih dveh poletih tako prepričljiv in imel veliko prednost pred tekmeci. Ko se je pri sobotnem tretjem poletu odrinil z mize, so bili preostali trije v izteku letalnice na Kulmu prepričani, da bo dovolj, nakar mu je ponagajal veter in ga prehitro prizemljil na tla.

Razočaranje za Zajca je bilo veliko, saj je bil prepričan, da je bil močnejši od tekmecev, vendar mu je narava prekrižala načrte. In tudi vodstvo tekmovanja, ki je v takšnih razmerah vztrajalo s tretjo serijo, ki so jo začeli dve uri kasneje od prvotno začrtanega programa.

A časa za žalovanje ni, saj fante že danes ob 14. uri čaka nov izziv. Ekipna preizkušnja, na kateri bodo prav tako iskali pot na zmagovalni oder. "Meni se ni treba posebej pripravljati na ekipno tekmo, saj sem pokazal, da sem nepremagljiv, le razmere so bile nepoštene," je bil Zajc v soboto v pogovoru za nacionalno televizijo ob pogledu na nedeljski ekipni test še oster, a bo moral danes leteti umirjeno, da bo pomagal slovenski ekipi do vnovične vrhunske uvrstitve.

"Fantje so dobro pripravljen in se lahko že veselimo ekipne tekme," je optimističen glavni trener Robert Hrgota.

Za zdaj je videti, da se bodo v lov za zlato ob naših orlih podali še Avstrijci na čelu z zlatim s posamične tekme Stefanom Kraftom, Nemci s srebrnim Andreasom Wellingerjem in po tradiciji znani letalci Norvežani.

Pred dvema letoma v Vikersundu je slovenska četverica osvojila zlato medaljo, razlika od takrat pa je ta, da je namesto poškodovanega Anžeta Laniška ob bratih Prevc v moštvu Lovro Kos. Pred tem so slovenski skakalci poleteli še do dveh odličij na svetovnih prvenstvih v poletih. Krstna medalja je bila v Vikersundu leta 2012, ko so se fantje veselili brona, leta 2018 so bili v Oberstdorfu srebrni, štiri leta pozneje pa v Vikersundu torej zaokrožili komplet medalj.

Ekipna tekma na SP v Kulmu